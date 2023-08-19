Есть ли угроза нового топливного кризиса: эксперт дал ответ

Нового топливного кризиса в Украине не будет, поскольку рынок приспособился к работе в военных условиях.

Такое мнение высказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в эфире телемрафона 19 августа.

"Почему мы получили такой кризис в прошлом году? Потому что из-за полномасштабного вторжения мы потеряли 100 процентов источников поставки горючего. Никто не знал, что делать. Никто не имел транспортных возможностей для того, чтобы привезти это горючее. Сегодня ситуация принципиально другая. Парк бензовозов в нас увеличился за год почти в четыре раза. Все компании (а это сотни участников рынка) имеют уже контракты, имеют контакты контрагентов. Все знают, что делать, где брать. Соответственно, такого эффекта неожиданности — его уже не будет и нет. Рынок приспособился к работе в таких военных условиях", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Украина уже имеет запас прочности.

"Я полностью исключаю вероятность повторения такого сценария... Я более чем уверен, что горючее будет, и приэтом у нас есть даже запас прочности по поставкам, если будет расти потребление", — резюмировал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Прогноз цен на бензин и дизтопливо | Сергей Куюн"

Напомним, ранее основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин предупредил, что цены на горючее в Украине уже осенью могут вырасти до 60 грн за литр. Все из-за постепенного роста стоимости мировых цен на нефть.