Есть ли в Украине ажиотаж на иностранную валюту – в НБУ ответили

Ситуация в безналичном сегменте валютного рынка устойчива. Объем международных резервов Национального банка по состоянию на 1 января 2025 года достиг рекордных показателей – 43,8 млрд долл., тогда как в начале полномасштабного вторжения он не превышал 30 млрд дол. США. Следовательно, у Национального банка достаточно инструментов и ресурсов, чтобы сохранять устойчивость валютного рынка.

Это ярко показал пример декабря 2024 года. В декабре, несмотря на существенный чистый спрос на безналичную валюту в условиях сезонного роста бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года, гривна ослабла к доллару всего на 1%. К евро курс гривны почти не изменился, учитывая укрепление доллара США по отношению к евро на мировых рынках.

В январе официальный курс гривны по отношению к доллару продолжал снижаться, прежде всего из-за действия уже упомянутых сезонных факторов. В то же время, ослабление гривни не было стремительным, а в последние дни наблюдается постепенное увеличение предложения валюты.

Ситуация в наличном сегменте валютного рынка остается под контролем. Дефицита валюты и ажиотажного спроса на иностранную валюту не наблюдается. Среднедневный объем чистой покупки наличной валюты населением увеличился незначительно – до 57 млн. дол. США в январе 2025 года против 54 млн. дол. США в декабре 2024 года.

Финансовая система обладает достаточной валютной ликвидностью, в том числе наличной, чтобы удовлетворять спрос клиентов на иностранную валюту. Объем наличной валюты в кассах банков по состоянию на 10 января 2025 года – на уровне около 1 млрд дол. США, что соответствует показателям в 2024 году.

В то же время, в январе разница между наличным и официальным курсом немного увеличилась. Однако, по мнению НБУ, такое явление временное в условиях существенных возможностей банков удовлетворять спрос на наличную валюту по курсу, близкому к официальному.

Национальный банк дальше будет обеспечивать устойчивость валютного рынка, а значит, курсовые колебания будут умеренными и не будут угрожать излому инфляционного тренда в 2025 году и приведению инфляции к цели 5% в последующие годы.

Важной задачей НБУ явлвется сохранение привлекательности гривневых инструментов для сбережений. В настоящее время ставки по гривневым депозитам и ОВГЗ перекрывают ожидаемую инфляцию. К тому же по итогам 2024 года более высокие процентные ставки по соответствующим гривневым инструментам компенсировали ослабление курса гривны к доллару США на 10,6% и к евро на 4%. Национальный банк дальше будет прилагать усилия, чтобы инструменты для сбережений в национальной валюте оставались привлекательными.