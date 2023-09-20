Есть способ: как США могут передать Украине замороженные активы РФ

США могут передать Украине $300 млрд замороженных активов РФ. В этом случае может действовать правило: против государства, нарушающего международное право, может не действовать принцип неприкосновенности активов.

Об этом пишет журналист Брет Стивенс для The New York Times.

Замороженные активы РФ более чем в два раза превышают сумму расходов США на Украину, включая военную помощь.

Согласно исследованию, ведущим автором которого является профессор Гарварда Ларри Трайб, говорится, что президент США в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) имеет право передать замороженные активы РФ Украине.

В исследовании Трайба отмечается, что в международном праве существует хорошо установленная доктрина "контрмер", то есть действий, которые в противном случае могут нарушать международное право, но законны, "поскольку действия предпринимаются против другого государства за международно-противоправное действие". Принцип прост: нарушители международного права не имеют права вето на наказание за свои нарушения.

Путин признан военным преступником, а Россия – агрессором. В этом случае просто разморозить и вернуть активы России было бы удивительным решением. Деньги должны быть потрачены на восстановление Украины, однако если их передать сейчас, это также может ускорить победу Украины, говорится в материале.

"IEEPA прямо заявляет, что президент может "расследовать", "блокировать", "регулировать", "направлять и принуждать", "аннулировать", и "предотвращать или запрещать" передачу собственности", – говорится в исследовании.

Напомним, в Европе хотят конфисковать российские активы для восстановления Украины – какая страна может стать первой.

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