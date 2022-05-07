Эстония будет помогать восстанавливать Житомирскую область

Эстония будет участвовать в восстановлении Житомирской области, уже идут переговоры по получению информации о потребностях.

Эстония присоединится к восстановлению Житомирской области.

Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, пишет "Укринформ".

"Что касается нашей поддержки в вопросе восстановления, нам важно было ответить на этот запрос Президента Зеленского. Он предложил сосредоточиться на каких-то отдельных регионах. Эстония получила запрос от Житомирской области, и соответствующим образом мы будем сосредоточивать наше внимание", — сказала она.

Министр также отметила, что Эстония будет привлекать других партнеров, в частности финансовых партнеров и другие страны для того, чтобы совместно приобщиться к восстановлению домов, детских садов и обеспечить реализацию больших структурных проектов.

Напомним, министры иностранных дел стран Балтии приехали в Киев. Дипломаты обсудят с украинской стороной, в частности, вопрос предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС.

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