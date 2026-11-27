Какие 5 копеек стоят 15 тысяч гривен / © УНИАН

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Украинские 5 копеек 1992 года могут стоить значительно больше своего номинала. За отдельные разновидности этих монет коллекционеры готовы заплатить немалые деньги — до 15 тысяч гривен. Распознать ценный экземпляр можно по нескольким особенностям чеканки.

Об этом говорится на сайте «Монети-ягідки».

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Особую ценность среди нумизматов представляют две разновидности пяти копеек 1992 года — 1.1ААк и 2БАм. Первая чеканилась в Италии, а вторая — в Луганске. Стоимость каждой из них составляет от 10 до 15 тысяч гривен.

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Как распознать редкие монеты номиналом 5 копеек 1992 года

Главное отличие разновидности 1.1ААк — крупная насечка на гурте (ребре монеты). Остальные пятикопейные монеты этого года имеют мелкую насечку. Чтобы найти редкий экземпляр, достаточно сложить несколько монет вместе и сравнить их ребра.

Разновидность 2БАм можно распознать по другим признакам:

узким средним зубцом трезубца;

отсутствием хвостика у цифры «1» в дате чеканки;

второй гроздью ягод в форме тупоугольного треугольника на оборотной стороне монеты.

Сколько стоят другие 5 копеек 1992 года

Не все монеты этого года оцениваются в тысячи гривен. За некоторые разновидности также можно получить сумму, превышающую номинальную стоимость:

1.1АВм — 50–150 грн;

1.21ААм — 20–50 грн;

1.21АБм — 20–50 грн;

1.22ААм — 20–50 грн.

Наиболее распространённая разновидность 1.1ААм не представляет особой ценности для коллекционеров.

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Среди нумизматов пользуются спросом также монеты с заводским браком, в частности со смещением штампа, расколом аверса или поворотом одной стороны относительно другой. Например, за 5 копеек с поворотом на 180 градусов можно получить от 300 до 500 гривен.

Окончательная стоимость монеты зависит от её состояния и результатов аукционных торгов.

Сколько стоят 5 копеек 1992 года. Фото: Монеты-ягодки

Где продать редкие украинские монеты

Продать ценную монету номиналом 5 копеек 1992 года можно напрямую нумизматам, через специализированные онлайн-аукционы или в тематических сообществах коллекционеров в социальных сетях.

Однако перед продажей следует внимательно осмотреть монету и правильно определить её разновидность, ведь даже незначительные различия в чеканке могут существенно повлиять на её стоимость.

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Напомним, за некоторые украинские монеты номиналом 25 копеек коллекционеры готовы заплатить более 20 тысяч гривен. Распознать редкий экземпляр можно по двум малозаметным деталям, на которые большинство украинцев даже не обращает внимания.

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