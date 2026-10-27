Эти гривны скоро исчезнут из обращения: НБУ объяснил, когда купюры последний раз обменяют в банках

Купюры

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В Украине продолжается изъятие из оборота старых банкнот гривны. В частности, с 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов перестали быть платежным средством. Обменять их на действующие банкноты и монеты можно без комиссии, однако сроки зависят от того, куда обращается держатель.

О порядке изъятия и обмена банкнот сообщил Национальный банк Украины.

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Какие банкноты гривны уже не принимают для оплаты в Украине

По информации НБУ, в Украине постепенно заменяют старые банкноты более современными денежными знаками с усовершенствованной защитой от подделки.

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Со 2 марта 2026 года перестали быть средством платежа банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов независимо от года выпуска. Рассчитываться ими в магазинах или использовать для оплаты услуг уже нельзя.

Ранее, с 1 октября 2020 года, платежный статус потеряли банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн образцов до 2003 года всех лет выпуска.

В то же время, часть старых банкнот остается законным платежным средством. Речь идет о купюрах номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 грн образцов 2003-2007 годов. Их постепенно заменяют банкнотами нового поколения и оборотными монетами, но специально обменивать деньги не нужно.

Где и до каких пор можно обменять старые гривны

Срок обмена банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов зависит от учреждения, к которому обращается владелец.

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Национальный банк установил следующие термины:

до 26 февраля 2027 года включительно — во всех отделениях банков Украины. Это годовой период обмена после извлечения банкнот из обращения;

до 28 февраля 2029 года включительно — в уполномоченных банках: Сбербанке, ПриватБанке, Райффайзен Банке и ПУМБ;

бессрочно — в Национальном банке Украины.

Обмен производят без ограничений по сумме и без взимания платы. Старые банкноты можно заменить на пригодные к обращению платежные банкноты и монеты всех находящихся в обращении номиналов.

Что делать с банкнотами старых образцов до 2003 года

Банкноты номиналом от 1 до 200 грн, выпущенные до 2003 года, также не являются платежным средством.

Однако их можно обменять на действующие банкноты и монеты в Национальном банке и уполномоченных банках. Такая возможность будет действовать до завершения военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после прекращения или отмены.

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Напомним, уже известно, появится ли в Украине банкнота номиналом 5000 грн. после введения в обращение купюры 2000 грн. В Нацбанке ответили на этот вопрос и объяснили, есть ли основания для выпуска новых денег.

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