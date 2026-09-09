Эти расходы незаметно опустошают кошелек: 27 способов сохранить деньги

Как экономить деньги осенью / © Credits

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После насыщенного лета и перед осенью, новыми приобретениями и рождественскими праздниками всегда целесообразно пересмотреть свои сбережения и убрать лишние расходы. Вы имеете отличную возможность провести инвентаризацию собственных финансов и внедрить несколько простых изменений для грамотной экономии.

Больше об этом рассказала финансовый блогер Джемма Бёрд для Daily Mail.

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Простые советы по экономии денег: пересмотрите свой бюджет в сентябре

Для существенной экономии необязательно кардинально менять жизнь. Множество мелких бытовых привычек, корректировка подхода к еженедельным закупкам и расходам складываются в ощутимую сумму. Осенью вы можете попробовать 27 новых способов экономии средств.

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Проверьте тарифы на коммунальные услуги

Обычно осенью происходит повышение тарифов. Вы должны знать об этом заранее. Проверьте, нет ли у вас переплат за предыдущие месяцы, ведь это может помочь в холодные месяцы. Если у вас есть возможность сменить тарифы на более выгодные, сделайте это.

Спустите воздух из радиаторов отопления

Проводите эту процедуру каждый год перед началом отопительного сезона. Прочистите батареи от пыли внутри, а затем спустите с них воздух. Так батареи будут максимально горячими, а у вас будут меньшие счета за коммуналку зимой.

Рациональное кипячение воды в чайнике

Если нужно приготовить одну или две чашки чая, в чайник следует наливать только соответствующий объем воды. Нагрев объема, рассчитанного на восемь чашек, приводит к бесполезному расходованию электроэнергии. За месяц может набежать солидная сумма в платежке за электричество.

Отмените ненужные подписки и абонементы

В конце лета целесообразно просмотреть все платные услуги, абонементы и подписки. Это могут быть посещение открытых бассейнов или сезонные секции, деньги за которые продолжают списываться автоматически. Маленькие регулярные платежи легко выпадают из-под контроля.

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Постепенное распределение расходов на Рождество

Обычно на подарки родным, друзьям и коллегам на Рождество уходит очень большая сумма средств. Покупку подарков лучше разбить на несколько месяцев, а не откладывать на декабрь. К примеру, если необходимо поздравить девять человек, стоит купить по три подарка в сентябре, октябре и ноябре. В таком случае в декабре останется докупить только мелочи. Или начните откладывать деньги на подарки заранее.

Экономия на детских игрушках

Детские подарки необязательно стоят дорого. Стоит просматривать предложения на площадках наподобие Facebook Marketplace или в благотворительных магазинах, где встречаются совершенно новые игровые наборы или настольные игры по доступным ценам.

Уплотнение дверей и окон от сквозняков

Перекройте щели в оконных и дверных рамах, через которые проникает холодный воздух. Это поможет держать тепло в квартире или доме и тратить меньше на отопление.

Отапливайте помещения, которыми пользуетесь

Отапливать весь дом круглосуточно, если часть комнат пуста, нецелесообразно. Практичный подход — выключать батареи в гостевых или временно нежилых комнатах.

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Ежегодное техническое обслуживание котла

Осень — лучшее время для планового сервиса отопительного котла перед началом его интенсивной эксплуатации. Это вопрос не только сохранения средств, но и базовой безопасности дома.

Ревизия гардероба перед покупками

Перед пополнением осеннего гардероба стоит провести осмотр уже имеющихся вещей. Если у вас достаточное количество свитеров, не покупайте новые. Вещи, которые вы уже не носите, можно выставить на продажу.

Используйте скидки и бонусы

Стоит проверить накопившиеся бонусы во всех программах лояльности (супермаркеты, банковские карты и т.п.), которые собрались за год. Далее нужно оценить, как именно их выгоднее реализовать.

Покупайте одежду на распродажах

Покупка летних товаров осенью позволяет существенно сэкономить. Так же зимнюю одежду следует покупать летом. Вы можете сэкономить тысячи гривен.

Используйте кэшбек

Практически все банки имеют функцию кэшбека. За год вы сможете накопить несколько тысяч гривен.

Чистка и проверка желобов до морозов

Перед наступлением осенне-зимнего периода следует осмотреть экстерьер дома, в том числе желоба, карнизы и софиты. Вовремя выполненная чистка водостоков предотвращает забивание и дальнейший дорогостоящий ремонт фасада или крыши из-за протекания.

Контролируйте чек в супермаркете

В некоторых супермаркетах можно покупать продукты с помощью ручного сканера. Это помогает видеть реальную стоимость корзины до подхода к кассе, сдерживает от забрасывания лишнего и позволяет четко следовать запланированному бюджету.

Отказ от корзины во время мелких закупок

Если вы заходите в магазин только за макаронами, не берите корзину. Физическое ограничение не позволит набрать лишние продукты.

Анализ банковских выписок за полгода

Анализ трат за последние шесть месяцев позволяет выявить систематические финансовые привычки. Внимание следует обращать не только на большие платежи, но и на мелкие регулярные расходы: ежедневный кофе, доставку пищи, одежду или незаметные подписки. Обнаружив эти детали, можно сознательно принять решение об их сокращении.

Накопления в день получения зарплаты

Эффективное правило сразу после поступления зарплаты оплатить все обязательные счета и перечислить фиксированную сумму на сбережения. Все остальные расходы в течение месяца планируются из остатка. Если в конце месяца остаются свободные деньги, они тоже отправляются в накопления.

Готовьте сразу большими порциями

Зимой очень выгодно готовить сразу большими порциями. Если духовка уже работает, рационально приготовить на три-четыре приема пищи подряд. Мясо является дорогим ингредиентом, поэтому его объем в блюдах можно увеличивать за счет более дешевого овощного микса.

Выключение приборов из розеток

Следует внедрить привычку проверять выключатели и розетки в доме. Выключайте все, чем не пользуетесь. Это сэкономит вам от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в год.

Проверяйте счета и взносы в ПФУ

Экватор налогового года — удобный момент для проверки объема средств, направленных на накопительные счета или в ПФУ. Если деньги лежат на обычном счете и с процентов уплачивается налог, целесообразно перевести их на налогово более эффективные счета.

Проверка права на государственную поддержку

В случае финансовых трудностей не стоит пренебрегать возможностью получения льгот или субсидий. Проверьте, имеете ли вы право на государственную помощь и при необходимости воспользуйтесь такой возможностью.

Отслеживание цен на авиабилеты

При планировании отдыха стоит пользоваться сервисами отслеживания цен и сохранять гибкость по пункту вылета. Иногда смена аэропорта вылета позволяет существенно снизить итоговую стоимость поездки.

Используйте баллы, банковские приложения и скидки

Оплата повседневных покупок специальными кредитными картами позволяет накапливать бонусы и ваучеры, в том числе и на авиабилеты. Не пренебрегайте этой возможностью экономии.

Сравните маршруты в путешествии

При поиске перелетов через агрегаторы нужно проверять все возможные альтернативные маршруты от разных авиакомпаний.

Экономия на отелях

Найдя привлекательный вариант жилья на Airbnb или Booking, не нужно торопиться с бронированием. Позвоните в отель и спросите стоимость номера без бронирования через сервис. Она будет ниже.

Поиск скидок перед покупкой билетов на отдых

Перед оплатой аттракционов или мероприятий можно проверить наличие купонов, акций на официальных сайтах объектов, а также предложений от железнодорожных перевозчиков или программ лояльности. Но покупать что-то из-за скидки не стоит — это дает экономию только тогда, когда визит планировался заранее.

Экономия: последние новости

Напомним, секрет достижения финансовых целей и стабильности состоит в планировании, контроле и регулярных действиях. Прежде всего, важно различать краткосрочные сбережения и долгосрочные инвестиции, а также сформировать подушку безопасности на 3–6 месяцев.

Для эффективного управления деньгами следует вести ежедневный учет расходов, выбирать депозиты с высокой ставкой, по возможности продавать ненужные вещи и откладывать сдачу или определенный процент от спонтанных покупок.

Существенно снизить затраты помогают простые ежедневные привычки. В частности, можно экономить на коммунальных услугах и транспорте, избегать банковских штрафов и кредитного овердрафта, сравнивать условия ипотеки и страхования. Кроме этого, значительную экономию дает покупка обычных брендов вместо дорогих, четкое соблюдение списка покупок в магазинах и избегание импульсивных затрат.

Ежемесячный анализ накоплений с помощью таблиц или графиков помогает визуализировать прогресс и сформировать устойчивую финансовую дисциплину.

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