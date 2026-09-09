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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Эти расходы незаметно опустошают кошелек: 27 способов сохранить деньги

Осень — удачное время пересмотреть бюджет и избавиться от лишних расходов. Есть не менее 27 простых способов сэкономить деньги, в том числе на коммунальных услугах, покупках и повседневных платежах.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как экономить деньги осенью

Как экономить деньги осенью / © Credits

После насыщенного лета и перед осенью, новыми приобретениями и рождественскими праздниками всегда целесообразно пересмотреть свои сбережения и убрать лишние расходы. Вы имеете отличную возможность провести инвентаризацию собственных финансов и внедрить несколько простых изменений для грамотной экономии.

Больше об этом рассказала финансовый блогер Джемма Бёрд для Daily Mail.

Простые советы по экономии денег: пересмотрите свой бюджет в сентябре

Для существенной экономии необязательно кардинально менять жизнь. Множество мелких бытовых привычек, корректировка подхода к еженедельным закупкам и расходам складываются в ощутимую сумму. Осенью вы можете попробовать 27 новых способов экономии средств.

  • Проверьте тарифы на коммунальные услуги

Обычно осенью происходит повышение тарифов. Вы должны знать об этом заранее. Проверьте, нет ли у вас переплат за предыдущие месяцы, ведь это может помочь в холодные месяцы. Если у вас есть возможность сменить тарифы на более выгодные, сделайте это.

  • Спустите воздух из радиаторов отопления

Проводите эту процедуру каждый год перед началом отопительного сезона. Прочистите батареи от пыли внутри, а затем спустите с них воздух. Так батареи будут максимально горячими, а у вас будут меньшие счета за коммуналку зимой.

  • Рациональное кипячение воды в чайнике

Если нужно приготовить одну или две чашки чая, в чайник следует наливать только соответствующий объем воды. Нагрев объема, рассчитанного на восемь чашек, приводит к бесполезному расходованию электроэнергии. За месяц может набежать солидная сумма в платежке за электричество.

  • Отмените ненужные подписки и абонементы

В конце лета целесообразно просмотреть все платные услуги, абонементы и подписки. Это могут быть посещение открытых бассейнов или сезонные секции, деньги за которые продолжают списываться автоматически. Маленькие регулярные платежи легко выпадают из-под контроля.

  • Постепенное распределение расходов на Рождество

Обычно на подарки родным, друзьям и коллегам на Рождество уходит очень большая сумма средств. Покупку подарков лучше разбить на несколько месяцев, а не откладывать на декабрь. К примеру, если необходимо поздравить девять человек, стоит купить по три подарка в сентябре, октябре и ноябре. В таком случае в декабре останется докупить только мелочи. Или начните откладывать деньги на подарки заранее.

  • Экономия на детских игрушках

Детские подарки необязательно стоят дорого. Стоит просматривать предложения на площадках наподобие Facebook Marketplace или в благотворительных магазинах, где встречаются совершенно новые игровые наборы или настольные игры по доступным ценам.

  • Уплотнение дверей и окон от сквозняков

Перекройте щели в оконных и дверных рамах, через которые проникает холодный воздух. Это поможет держать тепло в квартире или доме и тратить меньше на отопление.

  • Отапливайте помещения, которыми пользуетесь

Отапливать весь дом круглосуточно, если часть комнат пуста, нецелесообразно. Практичный подход — выключать батареи в гостевых или временно нежилых комнатах.

  • Ежегодное техническое обслуживание котла

Осень — лучшее время для планового сервиса отопительного котла перед началом его интенсивной эксплуатации. Это вопрос не только сохранения средств, но и базовой безопасности дома.

  • Ревизия гардероба перед покупками

Перед пополнением осеннего гардероба стоит провести осмотр уже имеющихся вещей. Если у вас достаточное количество свитеров, не покупайте новые. Вещи, которые вы уже не носите, можно выставить на продажу.

  • Используйте скидки и бонусы

Стоит проверить накопившиеся бонусы во всех программах лояльности (супермаркеты, банковские карты и т.п.), которые собрались за год. Далее нужно оценить, как именно их выгоднее реализовать.

  • Покупайте одежду на распродажах

Покупка летних товаров осенью позволяет существенно сэкономить. Так же зимнюю одежду следует покупать летом. Вы можете сэкономить тысячи гривен.

  • Используйте кэшбек

Практически все банки имеют функцию кэшбека. За год вы сможете накопить несколько тысяч гривен.

  • Чистка и проверка желобов до морозов

Перед наступлением осенне-зимнего периода следует осмотреть экстерьер дома, в том числе желоба, карнизы и софиты. Вовремя выполненная чистка водостоков предотвращает забивание и дальнейший дорогостоящий ремонт фасада или крыши из-за протекания.

  • Контролируйте чек в супермаркете

В некоторых супермаркетах можно покупать продукты с помощью ручного сканера. Это помогает видеть реальную стоимость корзины до подхода к кассе, сдерживает от забрасывания лишнего и позволяет четко следовать запланированному бюджету.

  • Отказ от корзины во время мелких закупок

Если вы заходите в магазин только за макаронами, не берите корзину. Физическое ограничение не позволит набрать лишние продукты.

  • Анализ банковских выписок за полгода

Анализ трат за последние шесть месяцев позволяет выявить систематические финансовые привычки. Внимание следует обращать не только на большие платежи, но и на мелкие регулярные расходы: ежедневный кофе, доставку пищи, одежду или незаметные подписки. Обнаружив эти детали, можно сознательно принять решение об их сокращении.

  • Накопления в день получения зарплаты

Эффективное правило сразу после поступления зарплаты оплатить все обязательные счета и перечислить фиксированную сумму на сбережения. Все остальные расходы в течение месяца планируются из остатка. Если в конце месяца остаются свободные деньги, они тоже отправляются в накопления.

  • Готовьте сразу большими порциями

Зимой очень выгодно готовить сразу большими порциями. Если духовка уже работает, рационально приготовить на три-четыре приема пищи подряд. Мясо является дорогим ингредиентом, поэтому его объем в блюдах можно увеличивать за счет более дешевого овощного микса.

  • Выключение приборов из розеток

Следует внедрить привычку проверять выключатели и розетки в доме. Выключайте все, чем не пользуетесь. Это сэкономит вам от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен в год.

  • Проверяйте счета и взносы в ПФУ

Экватор налогового года — удобный момент для проверки объема средств, направленных на накопительные счета или в ПФУ. Если деньги лежат на обычном счете и с процентов уплачивается налог, целесообразно перевести их на налогово более эффективные счета.

  • Проверка права на государственную поддержку

В случае финансовых трудностей не стоит пренебрегать возможностью получения льгот или субсидий. Проверьте, имеете ли вы право на государственную помощь и при необходимости воспользуйтесь такой возможностью.

  • Отслеживание цен на авиабилеты

При планировании отдыха стоит пользоваться сервисами отслеживания цен и сохранять гибкость по пункту вылета. Иногда смена аэропорта вылета позволяет существенно снизить итоговую стоимость поездки.

  • Используйте баллы, банковские приложения и скидки

Оплата повседневных покупок специальными кредитными картами позволяет накапливать бонусы и ваучеры, в том числе и на авиабилеты. Не пренебрегайте этой возможностью экономии.

  • Сравните маршруты в путешествии

При поиске перелетов через агрегаторы нужно проверять все возможные альтернативные маршруты от разных авиакомпаний.

  • Экономия на отелях

Найдя привлекательный вариант жилья на Airbnb или Booking, не нужно торопиться с бронированием. Позвоните в отель и спросите стоимость номера без бронирования через сервис. Она будет ниже.

  • Поиск скидок перед покупкой билетов на отдых

Перед оплатой аттракционов или мероприятий можно проверить наличие купонов, акций на официальных сайтах объектов, а также предложений от железнодорожных перевозчиков или программ лояльности. Но покупать что-то из-за скидки не стоит — это дает экономию только тогда, когда визит планировался заранее.

Экономия: последние новости

Напомним, секрет достижения финансовых целей и стабильности состоит в планировании, контроле и регулярных действиях. Прежде всего, важно различать краткосрочные сбережения и долгосрочные инвестиции, а также сформировать подушку безопасности на 3–6 месяцев.

Для эффективного управления деньгами следует вести ежедневный учет расходов, выбирать депозиты с высокой ставкой, по возможности продавать ненужные вещи и откладывать сдачу или определенный процент от спонтанных покупок.

Существенно снизить затраты помогают простые ежедневные привычки. В частности, можно экономить на коммунальных услугах и транспорте, избегать банковских штрафов и кредитного овердрафта, сравнивать условия ипотеки и страхования. Кроме этого, значительную экономию дает покупка обычных брендов вместо дорогих, четкое соблюдение списка покупок в магазинах и избегание импульсивных затрат.

Ежемесячный анализ накоплений с помощью таблиц или графиков помогает визуализировать прогресс и сформировать устойчивую финансовую дисциплину.

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