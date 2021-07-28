"Это фейковый информация": Зеленский опроверг слухи о росте тарифов на электроэнергию с 1 августа

Вопрос уменьшения тарифа на электроэнергию вынесут на заседание СНБО.
Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что от 1 августа вырастут тарифы на электроэнергию для населения.
Об этом он заявил журналистам в ходе форума "Украина 30. Децентрализация" 28 июля.
"Мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию не повышались для человека. Это фейковый информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Подменяют сильно понятия, потому что где-то для каких-то предприятий ничего не растет, но я бы здесь не говорил об обществе", — заявил Зеленский.
Вопрос цен на электроэнергию для населения рассмотрят на этой неделе на заседании Совета национальной безопасности и обороны, "чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов для общества не будет", отметил президент. На заседании СНБО рассмотрят возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.
"Сегодня 1,68 грн (за 1 киловатт-час. — Ред.). Я считаю, что у нас есть ряд людей, которые не могут себе позволить платить даже 1,68 грн. Поэтому Совет национальной безопасности и обороны будет рассматривать также это вопрос, рассматривать возможность снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения", — сказал он.
Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко анонсировал повышение цен с 1 августа, но Кабмин уже несколько раз продлевал действие существующей модели ПСО.
В то же время появилась информация, что на заседании Кабмина 28 июля правительство продлит срок действия существующей модели возложение специальных обязанностей (ПСО) на рынке электрической энергии для населения до 1 сентября.