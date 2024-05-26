"Это начало конца": волонтер возмутилась возможным ограничением карточных переводов

Намерение Нацбанка установить лимиты на перевод средств между частными карточками до 100 тыс грн и 30 операций в месяц для одного счета уменьшит возможность для большого количества людей, не являющихся официальными волонтерами, собирать средства на нужды армии.

Об этом заявила волонтер Диана Макарова, основатель фонда “Ф.О.Н.Д. Дианы Макаровой”, в эфире "Общественного радио".

"Мы с ужасом прочли эти нововведения и мы понимаем, что это начало конца малого и среднего волонтерства", — говорит она.

По ее словам, ограничение в 30 переводов в месяц заставит граждан, которые часть своего заработка распределяли между разными фондами или частным собранием, донатить только на один фонд.

“Малое и среднее волонтерство не получит этих крошечных ручейков, из которых, я вам честно говорю, рождаются огромные реки донатов. У меня есть частные карточки. И мне придется платить с них 30 переводов в месяц. А я в день делаю 30 переводов", – объясняет Диана Макарова.

Волонтер предполагает, что банк может повысить ей лимит переводов, поскольку она представляет фонд, но большое количество людей, не являющихся официальными волонтерами, собирают средства на нужды армии на частные карточки и закупают "мелочи" для фронта — турникеты, скобы, пленки и даже FPV-дроны. По ее словам, это снимает нагрузку с больших фондов, которые могут сконцентрироваться на крупных закупках.

Также ограничение НБУ, по словам волонтерки, ударит по "малому фронтовому бизнесу" — деятельности тех людей, которые остались в прифронтовых городах и помогают армии, ремонтируя, скажем, генераторы, зарядные станции, автомобили и т.д. Диана Макарова утверждает, что такие мастера производят не одну оплату в день, покупая, например, какие-то запчасти.

Волонтер утверждает, что возможным ограничением Нацбанк "стреляет в спину" фронта и малому и среднему волонтерству.

Напомним, ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заверил, что предложенные НБУ ограничения никак не повлияют на деятельность волонтеров, поскольку будут действовать только на "исходные" платежи.

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