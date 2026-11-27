Сергей Корецкий / © ТСН

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Увеличение зарплат военным в Украине и реформа пенсионной системы требуют денег, которых в бюджете сейчас нет, а их масштаб неподъемный.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий на Часе вопросов правительству в Верховной Раде 27 ноября.

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По его словам, у правительства, конечно, есть желание увеличить размер базового обеспечения военных, но единственное ограничение — наличие финансов.

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«Речь не о 100 миллионах гривен, не о 200, речь идет о десятках миллиардов гривен ежемесячно…», — сказал премьер.

По словам Корецкого, минимальное денежное обеспечение «поэтому и минимальное, что есть надбавки, дополнительные выплаты, и средняя сумма, которую получает воин, существенно выше».

«Мы калькулировали разные сценарии и тот базовый формат пенсионной реформы, над которым сегодня работает правительство, предусматривает около 170 миллиардов гривен выплат ежегодно, почти до 200 миллиардов. На данный момент — это неподъемная цифра, то есть нужно компромиссное решение, которое покажет шаг за шагом движение в этом направлении», — добавил он.

Зарплаты военных — последние новости

Напомним, в Украине продолжается работа над госбюджетом на 2027 год. Один из самых сложных вопросов — где найти средства, чтобы повысить зарплаты военным внутри страны, не рассчитывая на помощь Запада.

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Бюджетный комитет Рады принял важное промежуточное решение о выплатах военным. Депутаты единогласно поддержали правку №1279, которая предусматривает повышение зарплат для защитников.

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