"Это очень печально": Витренко прокомментировал решение минэкономики Германии по поводу "Северного потока-2"

Немецкий регулятор решил, что сертификация российского газопровода не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал решение министерства экономики и энергетики Германии предоставить немецкому регулятору официальное заключение относительно сертификации оператора "Северного потока-2", который "не угрожает безопасности поставок газа в Германии и других странах Европейского Союза".

Как отметил Витренко на своей Facebook-странице, в перечне стран, с которыми немецкое министерство проводило соответствующие консультации, нет Украины.

"Это очень печально. Украина – один из основных транзитеров газа в Евросоюз. Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северный поток-2" при нынешних условиях, то есть, без реального обособления собственности от Газпрома, без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС несет критическую угрозу безопасности поставок газа в Германии и других странах. ЕС”, — подчеркнул глава “Нафтогаза”.

Юрий Витренко напомнил, что в 2009, 2014 и 2018 годах действия "Газпрома" уже создавали критическую для безопасности поставки газа ситуацию. Теперь, по его словам, российский монополист искусственно ограничивает поставки газа в Европу, а Путин публично заявляет, что дополнительные объемы газа ЕС получит после того, как разрешит запустить "Северный поток-2".

В то же время он предостерег, что после ввода в эксплуатацию этого российского газопровода Путин сможет прекратить физический транзит газа через Украину, поэтому Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа через "Северный поток-2".

“В отличие от украинской газотранспортной системы, у этого газопровода нет резервных мощностей и нет хранилищ. А еще есть риски, связанные с милитаризацией и соответствующим ростом напряжения в Балтийском море, через которое идет Северный поток-2", — заявил он.

Напомним, Россия заявила, что заполнила газом первую нить "Северного потока-2". Технически и фактически "Газпром" уже может начать поставки газа в Европу по этому маршруту.

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