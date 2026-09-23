«Это откровенная насмешка»: Жорин раскритиковал зарплаты военных и невыполненное обещание повышения

Жорин о зарплатах военных

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Вопрос достойных зарплат украинских военных остается одним из самых острых, особенно на фоне отсутствия определенных для них сроков демобилизации.

На проблему невыполненных обещаний июньского повышения выплат обратил внимание заместитель командира Третьего армейского корпуса и подполковник ВСУ Максим Жорин.

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«Это откровенная насмешка»: Жорин прокомментировал зарплаты военных

«Если базовое денежное довольствие в 20 тысяч гривен для военных останется на следующий год — это будет выглядеть как откровенное издевательство или насмешка. Выплаты по новым контрактам и т. д. не решают вопрос, большая проблема для людей именно в базовой зарплате», — пишет военный.

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По его мнению, попытки решить проблему разовыми стимулами или новыми контрактами не сработают.

Он убежден, что финансовая стабильность прямо сказывается на моральном состоянии бойцов и боеспособности всей армии. Особенно в условиях, когда защитники даже не имеют четких сроков демобилизации.

«Нет денег в бюджете — нужно на самую приоритетную профессию найти. Повышение базовой зарплаты не должно быть даже предметом дискуссии, это нужно решать», — добавил Жорин.

Почему не будет повышения зарплат военным

Напомним, выплаты украинским военным производятся в штатном режиме без задержек, поскольку финансирование Сил обороны относится к защищенным статьям бюджета. В то же время анонсированного ранее повышения денежного довольствия сейчас не будет.

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Как объяснил народный депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак, у государства не хватает денег из-за недостаточной международной финансовой помощи, поэтому поднять выплаты даже на 10 тысяч гривен пока нет возможности.

Для урегулирования вопросов с выплатами Кабмин должен принять 44 постановления и распорядительных акта, а Верховная Рада — ряд готовящихся ко второму чтению законопроектов. Именно с их подготовкой связана пауза в работе парламентариев, а голосования ожидаются 13-15 октября.

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