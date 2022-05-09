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"Это путь к справедливости": Подоляк о предложении передать на восстановление Украины замороженные активы России

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"Это путь к справедливости": Подоляк о предложении передать на восстановление Украины замороженные активы России

Getty Images

Михаил Подоляк прокомментировал предложение Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам Жозепа Борреля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя предложение Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам Жозепа Борреля передать на восстановление Украины замороженные активы "Центрального банка" РФ, назвал его путём к справедливости.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Разрушенная инфраструктура, уничтоженные города – кто-то должен за это заплатить. Россия, продавая сырье Европейскому Союзу, годами накапливала резервы, чтобы финансировать массовые убийства. Предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля заморозить активы Центрального банка в пользу Украины – путь к восстановлению справедливости" , – говорится в сообщении.

Напомним, Боррель сообщил, какие санкции против России войдут в шестой пакет.

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