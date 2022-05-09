"Это путь к справедливости": Подоляк о предложении передать на восстановление Украины замороженные активы России

"Это путь к справедливости": Подоляк о предложении передать на восстановление Украины замороженные активы России

Михаил Подоляк прокомментировал предложение Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам Жозепа Борреля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя предложение Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам Жозепа Борреля передать на восстановление Украины замороженные активы "Центрального банка" РФ, назвал его путём к справедливости.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Разрушенная инфраструктура, уничтоженные города – кто-то должен за это заплатить. Россия, продавая сырье Европейскому Союзу, годами накапливала резервы, чтобы финансировать массовые убийства. Предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля заморозить активы Центрального банка в пользу Украины – путь к восстановлению справедливости" , – говорится в сообщении.

Destroyed infrastructure and cities — someone has pay for it. Для finance mass killings, Россия будет been accumulating reserves by selling raw materials to. @JosepBorrellF 's proposl to confiscate Central Bank's frozen assets в favor of the way to restore justice. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 9, 2022

Напомним, Боррель сообщил, какие санкции против России войдут в шестой пакет.

Читайте также: