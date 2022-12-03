Это слабая позиция: Зеленский об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель

Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас уйти от серьезных решений, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении 3 декабря.

"Сейчас в мире завершилась – к сожалению, без серьезных решений – дискуссия по прайс-кепам, то есть по ограничению экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста. Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка. А мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение. Это слабая позиция", — заявил он.

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Зеленский подчеркнул, что это лишь вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты.

"Жаль, что это время будет потеряно. Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть – 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности, Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других, других террористических режимов и организаций. Эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений", — подытожил президент.

Напомним, 3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую из России нефть на уровне 60 долларов США за баррель.

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