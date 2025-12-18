"Это угроза обороне": Зеленский назвал последствия отсутствия финансирования ЕС

Зеленский предупредил о дефиците 50 млрд долларов, если ЕС не примет финансовое решение / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что от решений саммита Европейского Союза в Брюсселе напрямую зависит финансовая стабильность Украины в 2026 году. По его словам, в случае отсутствия необходимой поддержки дефицит государственного бюджета может составить 45–50 млрд долларов или даже превысить эту сумму.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ответ на вопросы журналистов.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона ожидает четкого ответа на источники покрытия бюджетного дефицита уже в ближайшие дни, поскольку затягивание с решением несет серьезные риски.

«Мы с партнерами солидарны в одном: Украина не может остаться без понимания финансовых возможностей на следующий год. Речь идет о реальной угрозе. Дефицит будет составлять не менее 45–50 миллиардов долларов, а возможно и больше. Это напрямую связано со способностью страны защищаться», — подчеркнул президент.

В то же время Зеленский не стал прогнозировать, в каком формате ЕС примет решение о финансировании — будет ли это так называемый репарационный кредит под замороженные российские активы или другие финансовые механизмы. По его словам, среди лидеров ЕС есть поддержка разных подходов, однако окончательного решения пока нет.

Президент добавил, что во время саммита имел возможность лично донести позицию Украины и ключевые месседжи европейским партнерам. При этом отдельные переговоры с американской стороной продолжаются параллельно.

Также Зеленский отметил, что, несмотря на усилия Украины достичь дипломатического завершения войны, договоренностей с Россией пока нет.

«Мы делаем все возможное для завершения войны дипломатическим путем, но сигналы с российской стороны свидетельствуют скорее о намерениях продолжать войну, а не о готовности к миру», — резюмировал глава государства.

Напомним, если Украина не получит репарационный кредит за счет замороженных российских активов, она станет уязвимой, а глава Кремля Владимир Путин откажется от каких-либо дипломатических путей завершения войны.

Между тем, Италия выступает за использование замороженных российских активов, но «только при наличии весомой правовой основы». В частности, премьер Италии Джорджа Мелони считает, что к вопросу конфискации российских активов нужно относиться крайне осторожно.