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Церемония награждения прошла 17 июня в Киеве. Оценка номинантов осуществлялась по нескольким ключевым критериям: рентабельность бизнеса, создание и поддержка рабочих мест, добродетель, соответствие стандартам ESG, а также операционная устойчивость компании.

«Для нашей компании это признание правильного курса и высокая оценка устойчивости и развития всей команды UPG. Результат подтверждает правильность выбранной нами стратегии – восстанавливать топливную инфраструктуру, создавать рабочие места и открывать новые локации по всей Украине. Эта награда свидетельствует, что мы двигаемся в правильном направлении» , - отметил основатель UPG Владимир Петренко.

Владимир Петренко основал компанию "Укрпалетсистем" в 2003 году, а в 2007-м открыл первую автозаправочную станцию UPG. За более чем два десятилетия компания стала одним из крупнейших операторов топливного рынка Украины и закрепилась среди ведущих частных бизнесов страны. Сегодня UPG работает в 21 области, обеспечивает работой более 7 тысяч работников, осуществляет прямые поставки нефтепродуктов с европейских заводов и имеет развитую логистическую инфраструктуру.

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С сентября 2025 г. компания реализует масштабный проект по восстановлению топливной инфраструктуры, возвращая к работе АЗК, ранее работавшие под брендами ANP и Avias. За более восьми месяцев сеть выросла более чем в шесть раз и сейчас насчитывает более 420 работающих АЗК. За прошлый год компания уплатила более 19 млрд грн налогов и входит в десятку крупнейших частных налогоплательщиков страны.

Лауреатами премии "УП 100. Бизнес" стали сто представителей украинского частного бизнеса. Финальный список лауреатов определяло независимое экспертное жюри. В его состав вошли исполнительный директор от Украины в МВФ Владислав Рашкован, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, глава KSE Institute Наталья Шаповал, бывший министр экономики Украины Айварас Абромавичус, президент Торгово-промышляющий.

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