"Это выживание": беженка шокировала разницей в минималках в Украине и Германии

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Минимальная заработная плата в Украине держится на уровне 8600 грн, что составляет около 170 евро. За такую зарплату в Украине трудятся миллионы людей. И на эти деньги нужно оплатить коммуналку, купить еду на месяц, растить детей, покупать одежду и платить все необходимые взносы.

Беженка из Украины, живущая в Германии, сравнила минимальные зарплаты в странах и рассказала, что иностранцы могут позволить себе на минималку в Германии.

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Минималка в Украине и Германии: кому приходится выживать

На минимальную зарплату в Украине работают преимущественно работники медицины, образования и культуры. Часто львиную долю этих средств приходится отдавать только за коммунальные услуги даже при наличии собственного жилья.

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«В Украине минималка — это борьба за выживание, а в Германии — возможность жить достойно», — говорит беженка.

Для сравнения, рассказывает Людмила, в Германии минимальная зарплата брутто (до налогов) составляет около 2 400 евро. На руки люди получают около 1600 евро — а это более 82 тысяч гривен.

В восточных регионах Германии аренда средней однокомнатной квартиры вместе с коммунальными услугами обходится примерно в 500 евро в месяц. Интернет и электроэнергия — еще около 100 евро, расходы на питание составляют ориентировочно 200 евро, а транспортные расходы — около 200 евро.

На одежду и более дорогие закупки уходит 100–150 евро, а обязательное страхование забирает еще около 50 евро.

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«В остатке 450 евро среднестатистическому жителю Германии хватит и на отдых, и на серьезные сбережения. Конечно, не в большом городе и не с дорогим ремонтом», — говорит Людмила.

Если в семье два человека или даже есть дети, ситуация особо не изменится.

«Да, это не роскошная жизнь, но минимальная зарплата в Германии действительно позволяет жить достойно. И уборщице, и дворнику, и продавщице. А о медсестрах или учителях даже говорить не приходится, их зарплаты значительно выше», — заключает беженка.

Кому повысят зарплаты в Украине в ближайшее время

Напомним, в Украине ожидается повышение зарплат работникам сферы образования и социальной защиты, о чем сообщала экс-премьер Юлия Свириденко.

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Кабинет Министров Украины принял решение о распределении 6,6 млрд грн между 24 областными бюджетами. Сумма для каждой области рассчитана индивидуально — в зависимости от потребностей повышения выплат и возможностей местного бюджета самостоятельно покрыть эти расходы.

Приоритет в финансировании предоставляется регионам с меньшими поступлениями. Для территорий, где продолжаются или возможны боевые действия, государство компенсирует до 80% необходимых расходов, а для других финансово несостоятельных местных бюджетов покрытие составит от 50 до 80%.

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