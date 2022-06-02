"Это загоняет их в безысходность": эксперт заявил, что в экономике Россия становится похожей на СССР

"Это загоняет их в безысходность": эксперт заявил, что в экономике Россия становится похожей на СССР

Введенные против России санкции за вторжение в Украину каждый день все больше изолируют ее от мировой экономики и РФ все больше становится похожей на СССР.

Однако это не значит, что Россия падет уже завтра из-за дефолта.

Об этом бывший и.о. министра экономики Павел Кухта рассказал в эфире "24 канала".

"Но это не значит, что страна-агрессор завтра падет. Она сейчас будет судиться. Теоретически Россия может аргументировать, что ей просто не дали заплатить за долги. Это их ослабит, но я бы предостерег от иллюзий, что Кремль завтра падет из-за дефолт ", – рассказал экономист.

Он уточнил, что РФ не падет оттого, что сейчас США не дают ей заплатить по государственным облигациям.

"Они (россияне – ред.) не смогут привлекать деньги с рынка, они становятся все более токсичными, это загоняет их в безысходность, но, к сожалению, это их не уничтожит просто завтра", – сказал Кухта.

"Три банки, которые отключили от SWIFT, теперь вычеркнуты из мировой финансовой системы. Это теперь не банки, а что-то вроде Сбербанка СССР", – добавил он.

Однако, пока хоть один банк России остается подключенным к системе SWIFT, все остальные могут работать через него. Поэтому полностью система не изолирована.

"Даже если их полностью отключат, то они пойдут через какой-то Иран или Китай, будут находить выходы. Не бывает такой пули, которая убила бы этого оборотня сразу", — пояснил эксперт.

Напомним, в середине мая стало известно, что Министерство финансов США не будет продолжать действие лицензии, которая к тому моменту позволяла России избегать дефолта.

В конце мая Россия не смогла осуществить выплаты по гособлигациям, что грозит дефолтом.

Кроме того, 2 июня журналист Рикард Джозвяк сообщил, что послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошли частичный запрет на импорт нефти, а также отключение от SWIFT "Сбербанка", еще двух российских и одного белорусского банков.

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