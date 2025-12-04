"Этого не избежать": министр ответил, когда могут ввести НДС для ФЛП

Налоги необходимы для замещения части внешнего финансирования / © pixabay.com

Изменения в упрощенной системе налогообложения для ФЛП по уплате НДС при превышении определенного лимита будут. Их введение ожидается в 2027 году.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию “Левый берег«.

«Есть задача выровнять правила игры для „упрощенцев“ и субъектов хозяйствования, являющихся плательщиками НДС, определить общие лимиты для этих групп плательщиков. У нас упрощенная система налогообложения — это не только предоставление услуг малыми предприятиями, консалтинг и другие виды деятельности. Это также способ уклонения от уплаты налогов крупными неблагополучными бизнесами, которые просто используют упрощенцев. Возможно ли избежать изменений в упрощенной системе налогообложения? Нет, невозможно. И дискуссия по этому поводу (с МВФ — ред.) была достаточно непростой», — сказал он.

По данным министра, время подготовиться есть — будет переходный период до 2027 года.

Напомним, МВФ настаивает на введении обязательной уплаты НДС для ФЛП, если годовой доход превышает 1 млн грн. Такое изменение преследует цель расширить налоговую базу, предотвратить дробление бизнеса и усложнить использование «упрощенцев» в качестве альтернативы найму работников. В настоящее время правительство не обнародовало официальные планы по законопроекту с изменениями в НКУ.

Национальный банк Украины предлагает сделать процедуру закрытия физических лиц-предпринимателей (ФЛП) более сложной и контролируемой, чтобы противодействовать схемам с использованием фейковых предпринимателей для незаконных финансовых операций.