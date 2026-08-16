Этот любимый продукт может резко подорожать: урожаи в Европе под угрозой

Оливковое масло может сильно подорожать / © Credits

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Экстремальная жара, засуха и лесные пожары снова бьют по европейскому сельскому хозяйству. Фермеры по всему континенту предупреждают о резком сокращении урожаев и неизбежном удорожании продуктов — от кукурузы и салатов до оливкового масла, цены на которые вскоре могут подскочить.

Об этом пишет The Guardian.

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Из-за лесных пожаров и засух могут подорожать оливковое масло, овощи и вина

Французская ассоциация производителей овощей Légumes de France заявила о потере тысячи тонн продукции на десятки миллионов евро. За неимением дождей сборы салата, моркови, лука, чеснока и порея могут сократиться вдвое. Аномальная жара ударила и по виноградарству: в Шампани, Бордо и Бургундии ягоды растут медленнее, а жатва стартует в рекордно ранние сроки.

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Например, в Шампани сбор начали еще в середине августа — почти на месяц раньше, чем несколько десятилетий назад, а ожидаемый объем будет на 10% меньше прошлогоднего.

Не менее тревожная ситуация и в Испании. Министерство сельского хозяйства страны прогнозирует падение сбора зерновых до 18,5 млн тонн против 24 млн тонн годом ранее, и этот прогноз делался еще до вспышки сокрушительных лесных пожаров. Несмотря на то, что испанские аграрии лучше приспособлены к засушливому климату, аномалии наносят значительный ущерб.

Евросоюз уже пересмотрел оценки общего урожая: ожидания подсолнечника снижены на 7%, кукурузы — на 6%, а картофеля и сои — на 3%.

Представители аграрного объединения ASAJA отмечают, что огонь уничтожает сады, виноградники и теплицы. Впрочем, главная проблема заключается не столько в ограничении экспорта, сколько в стремительном росте себестоимости производства. Из-за жары, пожаров и болезней снова страдают оливковые рощи в Греции, Италии и Португалии.

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Даже там, где пламя не коснулось деревьев, пепел и высокая температура ухудшают качество плодов. Так что цены на оливковое масло могут существенно возрасти уже в ближайшее время:

«Если в ближайшее время не удастся взять погодные условия под контроль, осенью стоит ожидать роста цен, поскольку будет меньше плодов, пригодных для производства оливкового масла», — говорит основатель Citizens of Soil Сара Вашон.

Глава британского подразделения Filippo Berio Вальтер Занре замечает, что хотя температуры в Испании были ближе к норме, деревья массово сбрасывают плоды из-за дефицита влаги.

«В ближайшие дни будут тщательно отслеживать сочетание потери урожая из-за засухи и его раннего сбора, поскольку оба эти фактора могут существенно повлиять на объемы производства оливкового масла и рыночные цены на следующий год».

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Жара ударила и по Великобритании, где импортеры ищут альтернативные поставки салата айсберг и брокколи.

Однако есть и редкие исключения. По словам специалистов, Турция демонстрирует рекордные показатели благодаря прохладной и влажной весне. Также позитивная динамика наблюдается в Италии, где ожидается 10% рост урожая мягкой пшеницы, а также в Румынии.

Как отмечает аналитик рынка зерна Cezar Gheorghe из компании Agricolumn, валовой сбор кукурузы в Румынии в этом году может достичь 8,2 млн тонн против 7,75 млн тонн годом ранее.

Чем заменить подсолнечное и оливковое масло

Напомним, хотя подсолнечное и оливковое масло привычны на кухне, во время нагрева они могут окисляться и терять полезные свойства. Для жарки кулинары и диетологи рекомендуют использовать термически стабильные жиры с высокой температурой дымления, которые не образуют вредных соединений и сохраняют вкус пищи.

Среди растительных альтернатив выделяют кокосовое масло, которое благодаря насыщенным жирам идеально подходит для высоких температур и придает блюдам легкий сладковатый привкус, и масло авокадо с нейтральным вкусом, которое подходит даже для гриля. Для восточных блюд хорошо использовать рафинированное кунжутное масло, которое содержит антиоксиданты, имеет ореховый аромат и хорошо переносит нагрев.

Из стойких жиров животного происхождения прекрасно зарекомендовали себя топленое масло гхи, очищенное от воды и молочного белка, которое придает блюдам сливочный аромат, а также смалец и утиный жир. Эти натуральные продукты не дымят и отлично подходят для жарки мяса, овощей и картофеля.

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