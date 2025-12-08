Этот прибор рекомендуют поставить украинцам, которые пользуются газовыми плитами

Газ

Украинцам, в чьих домах установлены газовые плиты, газоснабжающая компания «Нафтогаз України» настойчиво советует оборудовать жилье специальным прибором — сигнализатором газа. Специалисты отмечают, что риск утечки газа существует всегда, особенно в условиях войны, поэтому устройство обеспечивает постоянный и непрерывный контроль качества воздуха в помещении.

Как работает устройство, для кого оно полезно

«Нафтогаз» объяснил, что сигнализатор является полезным прибором для абсолютно всех потребителей газа, независимо от его типа — как трубопроводного, так и баллонного. Основная функция устройства состоит в непрерывном анализе воздуха. Как только концентрация газа достигает опасного уровня, сигнализатор немедленно реагирует громким звуковым оповещением.

Газовщики объясняют, что устройство реагирует на критическую концентрацию газа на ее начальной стадии. Это позволяет предотвратить чрезвычайные ситуации. Некоторые модели даже имеют расширенный функционал: они могут автоматически перекрывать подачу газа, а также активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления жильцов. При необходимости сигнализатор можно подключить к системе охраны дома для обеспечения своевременного реагирования.

По данным «Нафтогаза», цена на приобретение сигнализатора газа колеблется от 1225 до 2200 гривен.

Вырастут ли тарифы на газ

Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это решение гарантирует, что цена на газ для населения не будет меняться в течение этого периода и составит 7420 грн за тысячу кубометров с НДС, что соответствует 7 гривен 42 копейки за кубометр.

В то же время, с 1 января 2026 года в Украине будет пересчитана стоимость доставки газа. Стоимость доставки газа рассчитывается на весь год по итогам фактического потребления в период с 1 октября по 30 сентября.