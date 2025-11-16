Euroclear готов обжаловать конфискацию российских активов

Еврокомиссия

Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен выразила готовность судиться с Еврокомиссией и Советом ЕС, если они попытаются принудить компанию к конфискации активов России.

Об этом она сказала в интервью изданию Le Monde.

«Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать», — подчеркнула она.

Урбен не исключила возможность обращения в судебные инстанции в случае, если европейские органы власти постараются заставить Euroclear выполнить такие решения.

По ее словам, компания готовится к юридическим вызовам: с 2022 года ее юридический департамент увеличился примерно с десяти человек до двухсот.

Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с жесткими временными границами, поскольку средства заканчиваются, а пакет 140 млрд евро из замороженных активов РФ блокируется тремя угрожающими ветом странами ЕС.

Мы ранее информировали, что Брюссель заявил, что не поддержит предоставление Украине кредита в 140 миллиардов евро, если не получит юридических гарантий и четкого механизма распределения финансовых рисков между всеми странами ЕС.