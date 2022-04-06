Эвакуация бизнеса: сколько предприятий удалось вывезти из зоны боевых действий

Эвакуация бизнеса: сколько предприятий удалось вывезти из зоны боевых действий

В целом Министерство экономики получило от предприятий 1424 заявки на релокацию.

На 5 апреля из зоны боевых действий на безопасные территории перевезли 178 предприятий.

Об этом сообщает Минэкономики.

В целом Министерство экономики получило от предприятий 1424 заявки на релокацию (перевозки. – Ред.), из них 1417 проработаны.

С начала работы программы перемещения бизнеса:

178 предприятий полностью завершили релокацию мощностей из зон боевых действий, из них 67 уже возобновили работу на новых местах;

для 465 предприятий найдены оборудованные площадки и переданы для транспортировки "Укрзализницей" и "Укрпочтой";

Для других специалисты Минэкономики и власти на местах сейчас подбирают новые локации.

"Большинство бизнесов, участвующих в программе релокации, работают в сфере производства и перерабатывающей промышленности. Это производители пищевой продукции, легкой промышленности, предприятия машиностроения. Есть среди участников программы и предприятия оптовой торговли, которые перемещают на Запад свои логистические центры, в том числе склады готовой продукцией", — сообщил замминистра экономики Игорь Дядюра.

Многое среди релокированных предприятий и IT-компаний. Украинские программисты уже создали мощные кластеры во Львове и Закарпатье.

Минэкономики

Что такое программа релокации

Программа релокации предусматривает государственную помощь в:

подборе площадей для размещения производства;

перемещении и расселении персонала;

подборе работников в месте дислокации после переезда

Перемещение оборудования предприятия осуществляется "Укрзализницей" и "Укрпочтой", в случае необходимости привлекаются субподрядчики, имеющие возможности транспортировать грузы.

Программой релокации может воспользоваться любой бизнес, находящийся в зоне риска из-за боевых действий.

Ранее премьер Денис Шмигаль рассказал о переходе экономики на "военные рельсы".

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