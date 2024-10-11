Эволюция украинской металлургии во время войны – все больше женщин и студенты-ветераны

В условиях работы на линии фронта крупные промышленные предприятия эволюционируют: мужчин, мобилизованных в ряды ВСУ, меняют женщины, а возвращающиеся к работе ветераны садятся на ряды студентов, чтобы получить новую профессию и присоединиться к восстановлению страны.

О том, как меняется лицо украинской металлургии, написало NV на примере компании Метинвест Рината Ахметова.

«Среди работников металлургических цехов, шахт и карьеров появляются герои нового времени: женщины, подхватывающие «мужские» профессии; ветераны, которые с фронта возвращаются в родное производство; работники, параллельно приобретающие новую специальность в Метинвест Политехнике», — пишет издание.

Да, недавно в прокатном цехе Каметстали появилась первая посадщица металла. Ольга Дяченко проработала на предприятии 27 лет, и во время переговоров с руководством возникла идея попробовать себя в новой ответственной роли. Эта работа — нелегкая и очень ответственная, требующая постоянной сосредоточенности и новых знаний в сочетании с физическим напряжением. Но Ольга довольна – приобщена к производству продукции для потребителей.

Вместо этого Вадиму Явтушенко пришлось сменить должность машиниста экскаватора на Ингулецком ГОКе на диспетчерское кресло: он защищал страну в составе 95-й ОДШБ, на Донецком направлении. После тяжелого ранения и лечения Вадим вернулся на свое предприятие, но до сих пор ездит на консультации в Ужгород. Врачи приятно удивлены тем, насколько все хорошо прижилось: шутят, что криворожская железная руда делает людей крепче.

Также в этом году 26 ветеранов войны — сотрудников предприятий Метинвеста и защитников мариупольского комбината "Азовсталь", — пошли на обучение и повышение квалификации Метинвест Политехника. Там сейчас учится и Светлана Червятюк, работница Центрального ГОКа: она выбрала профессию обогатителя. Она – единственная женщина в группе и стипендиатка.

Как известно, компания Метинвест вошла в рейтинг 50 лучших работодателей Украины и одержала победу в двух из трех номинаций в металлургической промышленности — «Поддержка ветеранов и их семей» и «Поддержка благосостояния сотрудников». Среди основных направлений работы Метинвеста с бывшими военными – психологическая реабилитация и дополнительное медицинское освидетельствование. Также действуют программы возврата, содержания и адаптации, в частности, переквалификация и льготные условия для поступления в университет Метинвест Политехника.