Евро бьет рекорды: какой курс в банках 28 января

Курс евро в Украине. / © Государственная фискальная служба Украины

Реклама

На среду, 28 января, Нацбанк установил официальный курс евро по отношению к гривне на отметке 51,23 грн за один евро. Впрочем, в банках средний курс покупки приблизился к 51 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга валютного рынка, сообщает ТСН.ua.

Данные на сайте Минфина свидетельствуют о том, что средний курс покупки одного евро в банках составляет 50,97 грн, а продажа — 50,72 грн.

Реклама

Евро в обменниках выросло на 18-28 коп. Средний курс продаж достиг 51,76 грн. Сейчас крупные банки продают валюту выше 51,50 грн, а некоторые даже более 51 грн.

Покупка евро в банках

«ПриватБанк» — 50,70 грн

«Ощадбанк» — 51,05 грн

«Укрсиббанк» — 50,90 грн

«ПУМБ» — 50,80 грн

Райффайзен Банк — 50,30 грн

«МТБ Банк» — 51,00 грн

«Смысл Банк» — 51,10 грн

Продажа евро в банках

«ПриватБанк» — 51,70 грн

Ощадбанк — 51,80 грн

«Укрсиббанк» — 51,85 грн

«ПУМБ» — 51,50 грн

Райффайзен Банк — 51,43 грн

«МТБ Банк» — 51,80 грн

«Смысл Банк» — 51,75 грн

Напомним, Национальный банк установил курс валют на среду, 28 января. Стоимость доллара снизилась на 17 коп. — до 42,95 грн. Впрочем, евро взлетело на 16 коп.