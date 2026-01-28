ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
369
Время на прочтение
1 мин

Евро бьет рекорды: какой курс в банках 28 января

В украинских банках средний курс покупки одного евро составляет 50,97 грн.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс евро в Украине.

Курс евро в Украине. / © Государственная фискальная служба Украины

На среду, 28 января, Нацбанк установил официальный курс евро по отношению к гривне на отметке 51,23 грн за один евро. Впрочем, в банках средний курс покупки приблизился к 51 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга валютного рынка, сообщает ТСН.ua.

Данные на сайте Минфина свидетельствуют о том, что средний курс покупки одного евро в банках составляет 50,97 грн, а продажа — 50,72 грн.

Евро в обменниках выросло на 18-28 коп. Средний курс продаж достиг 51,76 грн. Сейчас крупные банки продают валюту выше 51,50 грн, а некоторые даже более 51 грн.

Покупка евро в банках

  • «ПриватБанк» — 50,70 грн

  • «Ощадбанк» — 51,05 грн

  • «Укрсиббанк» — 50,90 грн

  • «ПУМБ» — 50,80 грн

  • Райффайзен Банк — 50,30 грн

  • «МТБ Банк» — 51,00 грн

  • «Смысл Банк» — 51,10 грн

Продажа евро в банках

  • «ПриватБанк» — 51,70 грн

  • Ощадбанк — 51,80 грн

  • «Укрсиббанк» — 51,85 грн

  • «ПУМБ» — 51,50 грн

  • Райффайзен Банк — 51,43 грн

  • «МТБ Банк» — 51,80 грн

  • «Смысл Банк» — 51,75 грн

Напомним, Национальный банк установил курс валют на среду, 28 января. Стоимость доллара снизилась на 17 коп. — до 42,95 грн. Впрочем, евро взлетело на 16 коп.

Дата публикации
Количество просмотров
369
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie