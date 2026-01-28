- Дата публикации
-
Деньги
369
1 мин
Евро бьет рекорды: какой курс в банках 28 января
В украинских банках средний курс покупки одного евро составляет 50,97 грн.
На среду, 28 января, Нацбанк установил официальный курс евро по отношению к гривне на отметке 51,23 грн за один евро. Впрочем, в банках средний курс покупки приблизился к 51 грн.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга валютного рынка, сообщает ТСН.ua.
Данные на сайте Минфина свидетельствуют о том, что средний курс покупки одного евро в банках составляет 50,97 грн, а продажа — 50,72 грн.
Евро в обменниках выросло на 18-28 коп. Средний курс продаж достиг 51,76 грн. Сейчас крупные банки продают валюту выше 51,50 грн, а некоторые даже более 51 грн.
Покупка евро в банках
«ПриватБанк» — 50,70 грн
«Ощадбанк» — 51,05 грн
«Укрсиббанк» — 50,90 грн
«ПУМБ» — 50,80 грн
Райффайзен Банк — 50,30 грн
«МТБ Банк» — 51,00 грн
«Смысл Банк» — 51,10 грн
Продажа евро в банках
«ПриватБанк» — 51,70 грн
Ощадбанк — 51,80 грн
«Укрсиббанк» — 51,85 грн
«ПУМБ» — 51,50 грн
Райффайзен Банк — 51,43 грн
«МТБ Банк» — 51,80 грн
«Смысл Банк» — 51,75 грн
Напомним, Национальный банк установил курс валют на среду, 28 января. Стоимость доллара снизилась на 17 коп. — до 42,95 грн. Впрочем, евро взлетело на 16 коп.