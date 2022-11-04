Евро дешевеет, доллар – без изменений: курс валют на 4 ноября в "ПриватБанке"

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 4 ноября остался на уровне предыдущего показателя – 39,90 грн/долл., курс евро к гривне подешевел на 30 копеек – до 39,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн/долл., евро – 38,10 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 37,45 грн.

Следует отметить, что в обменниках курс гривны к доллару 4 ноября остался на уровне показателя предыдущего дня – 40,50 грн/долл., по отношению к евро курс гривны также не изменился и составляет 39,50 грн/евро.

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Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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