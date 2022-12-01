Евро дорожает, доллар – без изменений: курс валют на 1 декабря в "ПриватБанке"

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня – 40 грн за доллар., курс евро к гривне повысился на 30 копеек – до 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн/долл., евро – 40,30 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 39,37 грн.

Следует отметить, что в обменниках 1 декабря курс доллара составляет 40,40 грн/долл., евро стоит 41,40 грн/евро.

Также читайте В Верховной Раде сообщили, изменится ли в Украине фиксированный курс доллара до конца года

Напомним, что официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне – 36,57 грн/долл. По прогнозам главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева, фиксированный курс доллара в Украине до конца года вряд ли изменится.

В то же время в бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе). В свою очередь в МВФ отметили, что в следующем году в Украине возобновится рост экономики, однако он будет очень незначительным.

Читайте также: