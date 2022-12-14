Евро дорожает, доллар – без изменений: курс валют на 14 декабря в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 14 декабря, остался на уровне предыдущего показателя — 40,20 грн/долл., по отношению к евро курс гривны ослаб на 25 копеек — до 42,15 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,70 грн/долл., евро – 41,25 грн/евро.

Напомним, что фиксированный курс доллара, который с июля установил НБУ, составляет 36,57 грн/долл.

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Стоит отметить, что по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Впрочем, такой прогноз самый пессимистичный. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет находиться на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.

В то же время в бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл.

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