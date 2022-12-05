Евро дорожает, доллар – без изменений: курс валют на 5 декабря в обменниках

Курс гривны в столичных обменниках остался на уровне 40,30 грн/долл.
Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 5 декабря, остался на уровне предыдущего дня — 40,30 грн/долл., по отношению к евро курс гривни ослаб на 25 копеек — до 41,95 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн/долл., евро – 41,00 грн/евро.
Стоит отметить, что директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько ранее заявила, что в декабре в Украине может возникнуть дефицит валюты.
Напомним, что Нацбанк с 21 июля этого года зафиксировал официальный курс доллара на уровне 36,57 грн/долл. Такой фиксированный курс в Украине продержится, по прогнозам главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева, до конца этого года. Оснований для удешевления гривни, по его словам, на данный момент нет.
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