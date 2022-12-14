Евро и доллар поползли вверх: курс валют на 14 декабря в "ПриватБанке"

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 10 копеек – до 39,90 грн за доллар, курс евро к гривне подорожал на 20 копеек – до 41,95 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн за долл., евро – 40,95 грн за евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 39,37 грн.

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Напомним, что официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на уровне – 36,57 грн/долл.

Следует отметить, что в бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе). В свою очередь в МВФ отметили, что в следующем году в Украине возобновится рост экономики, однако он будет очень незначительным.

В то же время, по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар.

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