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Евро и доллар поползли вверх: курс валют на 27 декабря в "ПриватБанке"

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
1638
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Евро и доллар поползли вверх: курс валют на 27 декабря в "ПриватБанке"

Фото: УНИАН

Наличный доллар в "ПриватБанке" подорожал до 40,40 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня, 27 декабря, вырос на 20 копеек и составляет 40,40 грн за доллар. Курс евро к гривне также подорожал на 20 копеек — до 42,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,90 грн/долл., евро – 41,40 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 40,32 грн.

Стоит отметить, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на уровне 36,57 грн/долл. По прогнозам экспертов, до конца 2022 года он на том же уровне и останется.

Напомним, что в бюджете-на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец следующего года он составит 45,8 грн/долл.

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Дата публикации
Просмотры
1638
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