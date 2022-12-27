Евро и доллар поползли вверх: курс валют на 27 декабря в "ПриватБанке"

Наличный доллар в "ПриватБанке" подорожал до 40,40 грн/долл.
Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня, 27 декабря, вырос на 20 копеек и составляет 40,40 грн за доллар. Курс евро к гривне также подорожал на 20 копеек — до 42,40 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,90 грн/долл., евро – 41,40 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 40,32 грн.
Стоит отметить, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на уровне 36,57 грн/долл. По прогнозам экспертов, до конца 2022 года он на том же уровне и останется.
Напомним, что в бюджете-на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец следующего года он составит 45,8 грн/долл.
Читайте также:
- Что ждет бюджетников в следующем году, насколько уменьшатся зарплаты
- В Украине создали сеть банков, которая будет работать в условиях блекаута
- Стало известно, как будут выплачивать пособие переселенцам в 2023 году