Евро подорожал, доллар – без изменений: курс валют на 22 ноября в обменниках

Курс гривны в столичных обменниках остался на уровне 40,50 грн/долл.
Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 22 ноября, остался на уровне предыдущего показателя — 40,50 грн/долл., по отношению к евро курс гривны укрепился на 5 копеек — до 40,95 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,90 грн/долл., евро – 40,10 грн/евро.
Днем ранее, 21 ноября, курс гривны к доллару в обменниках составлял 40,50 грн/долл., евро стоил 41,00 грн/евро.
Напомним, что официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на уровне 36,57 грн/долл.
В то же время в бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе). В МВФ в свою очередь заявили, что ожидают в следующем году возобновление роста экономики Украины, однако отмечают, что он будет слабым. По результатам же 2022 экономика Украины упадет на 30%.
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