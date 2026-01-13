Евро приблизился к 51 гривне: банкир ответил, стоит ли покупать валюту

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

По состоянию на 13 января средний курс продажи евро вырос на 22 коп. – до 50,92 грн. Всего с 1 января евро прибавило в цене 82 коп. Доллар стоит 43,58 грн, что на гривну больше, чем в начале месяца.

Стоит ли скупать валюту, рассказал банкир Сергей Мамедов в комментарии «РБК.Украина» .

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,98 грн., а евро — по 50,17 грн.

На межбанке в результате торгов 12 января курс доллара находился на уровне 43,28-43,31 грн за доллар. Курс евро на межбанке составил 50,55–50,57 грн.

Эксперт говорит, что на сегодняшний день Нацбанк имеет самые большие международные резервы — 57 млрд долларов. Именно поэтому говорить о дефиците валюты в Украине (как причину роста курса) не стоит.

По его словам, в ближайшие два-три месяца покупателям валюты вряд ли удастся сыграть на курсовой разнице, особенно если инвестиция составляет менее 1 тысячи долларов. Вероятно, что пиковые значения стоимости валюты в первом квартале этого года уже пройдены. Кроме того, для получения прибыли должна возникнуть необходимая разница в курсах (при продаже валюты в будущем).

«Поэтому я бы не советовал скупать валюту „на все деньги“ в надежде заработать. Ведь инфляция свойственна не только Украине, но и США и ЕС. "Замораживание" средств в валюте не гарантирует потери их покупательной способности, какой бы устойчивой валюта ни была", - добавил Сергей Мамедов.

Напомним, ранее банкир Тарас Лесовой объяснил, почему растет курс доллара . По его словам, эта тенденция связана с тем, что спрос на валюту превышает ее предложение. Это может продолжаться до конца января. Позже спрос на доллар начнет снижаться, и официальный курс зафиксируется на определенных показателях.