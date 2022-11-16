Евро продолжает расти, доллар – без изменений: курс валют на 16 ноября в "ПриватБанке"

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 16 ноября остался на уровне предыдущего дня – 40,30 грн/долл., курс евро подорожал на 20 копеек – до 41,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн/долл., евро – 40,20 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн., евро – 37,45 грн.

Стоит отметить, что в обменниках 16 ноября курс гривны к доллару также не изменился и составил 40,70 грн/долл., по отношению к евро курс гривни ослаб на 20 копеек – до 41,40 грн/евро.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

В то же время в бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе). В свою очередь в МВФ отметили, что в следующем году в Украине возобновится рост экономики, однако он будет очень незначительным. На конец 2022 года экономика Украины упадет на 30%.

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