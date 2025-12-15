Евро уже по 50 грн: ряд банков начал продавать валюту по новой цене

Евро / © УНІАН

Реклама

Некоторые украинские банки 15 декабря обновили свои курсы валют и начали продавать евро за 50 грн — это новая психологическая отметка.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные minfin.com.ua.

В перечень банков, которые уже установили соответствующие курсы евро, входят «ПУМБ», «Абанк», «Кристалбанк», «Метабанк», «ТАСкомбанк», «БТА Банк» и «Украинский банк реконструкции и развития». В то же время другие участники финансового рынка постепенно подбираются к психологической отметке в 50 грн за евро.

Реклама

По состоянию на 15 декабря Национальный банк Украины зафиксировал незначительное укрепление гривны: официальный курс доллара снизился на 8 коп., а евро — на 1 коп. Так, доллар установлен на уровне 42,19 грн, а евро — 49,46 грн. Для сравнения, 12 декабря эти показатели составляли 42,27 грн и 49,51 грн соответственно.

На наличном «черном» рынке доллар торговался в диапазоне 42,28 — 42,4 грн, тогда как евро — от 49,66 до 49,85 грн.

В банковских кассах средние курсы выглядели так: доллар США покупали и продавали в пределах 42 — 42,45 грн (без изменений по сравнению с 12 декабря), а евро — 49,27 — 49,91 грн (против 49,3 — 49,8 грн ранее).

Что касается отдельных финучреждений, то наличный курс доллара был таким: в «ПриватБанке» — 41,75 — 42,37 грн, в «Ощадбанке» — 42,1 — 42,55 грн, в «Укрсиббанке» — 41,95 — 42,5 грн, в «ПУМБ» — 42,10 — 42,7 грн, в «Райффайзен Банке» — 42,04 — 42,37 грн.

Реклама

Евро в банках продавали по таким курсам: «ПриватБанк» — 48,9 — 49,9 грн, «Ощадбанк» — 49,2 — 49,9 грн, «Укрсиббанк» — 49,05 — 49,95 грн, «ПУМБ» — 49,30 — 50 грн, «Райффайзен» — 49,1 — 49,84 грн.

Напомним, на прошлой неделе официальный курс евро к гривне достиг исторически рекордного уровня — 49,51 грн по состоянию на 12 декабря. Банкир Тарас Лесовый пояснил, что главная причина резкого роста — это мировая конъюнктура: официальный курс Европейского центрального банка вырос от 1,03 до 1,17 долл. за евро (с 1 января по 12 декабря). Дополнительным фактором является повышенный спрос на евровалюту от украинского бизнеса и импортеров.