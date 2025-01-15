Евро вместо доллара: в НБУ рассказали, как в Украине будет происходить переход

Нацбанк Украины планирует заменить курсообразующую валюту – вместо доллара эту роль будет играть евро. Но для рядовых украинцев этот переход, как обещают в НБУ, произойдет медленно и незаметно. Впрочем, конкретные сроки внедрения этого важного шага пока не озвучивают.

Об этом рассказала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью каналу "Мы — Украина".

По словам Рожковой, в условиях военного положения не время отказываться от доллара ради привязывания курса к валюте ЕС.

"Сейчас, в период вызовов, связанных прежде всего с войной, которые сами по себе являются шоком для экономики, возможно, это не лучшее время... Мы будем избегать любых шоков", — отметила замглавы НБУ.

В то же время Рожкова отметила, что перевод механизма образования курса гривны с доллара на евро будет полезен украинской экономике. Это также станет еще одним шагом в направлении евроинтеграции и подчеркнет намерение Украины стать полноправным членом ЕС.

"Учитывая наш курс к евросообществу, это точно реальность, которая произойдет. Если мы хотим стать частью Европейского Союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, понятно, что мы должны иметь привязку к той валюте, в которой проводят большинство операций. Поэтому это неотвратимое будущее. Как и наше членство в ЕС", – подчеркнула она.

Екатерина Рожкова уточнила, что конкретные сроки изменения курсообразующей валюты не обсуждаются.

"Когда и как [это произойдет – ред.] – это другой вопрос", – подытожила первая заместитель главы НБУ.

Напомним, в НБУ уверяют, что имеют достаточно инструментов и ресурсов, чтобы сохранять устойчивость валютного рынка в Украине. Дефицита валюты и ажиотажного спроса на иностранную валюту не наблюдается.

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