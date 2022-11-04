Еврокомиссия ищет возможность направить замороженные российские активы на восстановление Украины

Евросоюз изучает возможность привлечения замороженных средств Центрального банка РФ для восстановления Украины после войны.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Источники сообщают, что экспертам по правовым вопросам было поручено рассмотреть возможность конфискации замороженных российских активов. В частности, специалисты должны выяснить, насколько обременительно это будет сделать с юридической точки зрения.

Поскольку российская агрессия против Украины длится уже девятый месяц, а введенные санкции никак не отразились на решении Кремля остановить войну, в ЕС рассматривают вариант конфискации всех российских активов.

В Евросоюзе говорят, что таким образом хотят заставить Россию заплатить за разрушения, которые она нанесла Украине.

"Лидеры ЕС попросили представить варианты использования замороженных активов для восстановления Украины в соответствии с законодательством ЕС и международного права", — сказал представитель Кристиан Виганд, добавив, что работа продолжается.

В то же время, рассматривается вариант, когда замороженные активы будут сохраняться до тех пор, когда Россия начнет добровольно участвовать в восстановлении Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия опубликовала отчет по рискам отмывания российских денег и финансированию терроризма в ЕС.

Также мы информировали, что ранее стало известно, что правительство Люксембурга приняло решение заморозить российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро.

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