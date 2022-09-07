Еврокомиссия одобрила выделение Украине 5 млрд евро на поддержку бюджета

Еврокомиссия и Украина подписали новую программу поддержки бюджета в рамках кампании "Stand up for Ukraine".

Европейская комиссия одобрила выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Ситуация в Украине требует нашей полной поддержки. Сегодня Еврокомиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Это дополняет 10 млрд евро, которые Европейский союз уже предоставил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи", — говорится в сообщении.

Документ о предоставлении средств был подписан во время 8-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе. На встрече высшими должностными лицами ЕС являются главный дипломат Жозеп Боррель и еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи, от Украины – премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, Еврокомиссия предлагает не признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины.

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