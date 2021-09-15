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Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в 600 млн евро — президент Зеленский

Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в 600 млн евро — президент Зеленский

Associated Press

Президент акцентировал, что этот шаг свидетельствует солидарности в преодолении вызовов.

15 сентября Европейская комиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице в Twitter.

Президент Украины поблагодарил президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен и вице-президента Валдиса Домбровскиса за положительную оценку украинских реформ.

Напомним, Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), входящий в группу Всемирного банка, подписали два кредитных соглашения на общую сумму 411 млн долларов США. 

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