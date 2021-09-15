Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в 600 млн евро — президент Зеленский

Президент акцентировал, что этот шаг свидетельствует солидарности в преодолении вызовов.

15 сентября Европейская комиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице в Twitter.

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Президент Украины поблагодарил президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен и вице-президента Валдиса Домбровскиса за положительную оценку украинских реформ.

Приветствую решение @EU_Commission о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме € 600 млн. Благодарен # ЕС, @vonderleyen, @Vdombrovskis за положительную оценку внедряемых Украины реформ. Это свидетельство солидарности и в преодолении вызовов и борьбе с # COVID19 — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 15, 2021

Напомним, Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), входящий в группу Всемирного банка, подписали два кредитных соглашения на общую сумму 411 млн долларов США.

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