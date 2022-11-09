Еврокомиссия предлагает Украине беспрецедентную финансовую помощь: 1,5 миллиарда евро ежемесячно

Общий размер пакета поддержки от Евросоюза составит до 18 млрд евро на 2023 год.

В среду, 9 ноября, Европейская комиссия предложила предоставить Украине "беспрецедентный" пакет финансовой помощи, который будет выплачиваться регулярными частями, начиная с 2023 года.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии.

"Эта стабильная, регулярная и предполагаемая финансовая помощь – в среднем 1,5 млрд евро в месяц – поможет покрыть значительную часть краткосрочных финансовых потребностей Украины на 2023 год, которые украинские власти и Международный валютный фонд оценивают в 3–4 млрд евро на месяц”, — говорится в сообщении.

На каких условиях оказывается помощь

Чиновники Евросоюза подчеркнули, что оказываемая Украине поддержка “должна сопровождаться аналогичными усилиями” других крупных доноров, чтобы покрыть все потребности Украины в финансировании на 2023 год.

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“Благодаря этому пакету, Украина сможет продолжать выплачивать зарплаты и пенсии и поддерживать работу основных государственных услуг, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев. Это позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстановить критически важную инфраструктуру, разрушенную Россией в ее захватнической войне, такую как энергетическая инфраструктура, системы водоснабжения, транспортные сети, дороги и мосты”, – отмечает в своем заявлении Еврокомиссия.

Поддержка, предоставляемая Украине, отметили в ЕС, должна "сопровождаться реформами для дальнейшего укрепления верховенства права, эффективного управления, борьбы с мошенничеством и коррупцией в Украине".

Как будет работать этот пакет

Средства будут предоставлены через ссуды, которые будут погашены в течение максимум 35 лет, начиная с 2033 года.

ЕС также предлагает возмещать расходы Украины на процентную ставку за счет дополнительных платежей.

Страны-члены ЕС и третьи страны также смогут добавить больше средств, которые будут использоваться в качестве грантов, "если они этого пожелают".

Чтобы обеспечить средства для ссуд, Комиссия предлагает заимствовать на рынках капитала с помощью "стратегии диверсифицированного финансирования".

Реакция украинского правительства

Премьер-министр Денис Шмигаль назвал предложение Европейской комиссии "очень важной инициативой, которая поддержит экономическую стабильность нашего государства и укрепит фундамент нашей будущей победы".

"Средства помогут покрыть значительную часть дефицита бюджета, который составит 38 млрд долларов", –написал в Twitter глава украинского правительства.

Благодарен @vonderleyen и @VDombrovskis за своевременное решение о предоставлении пакета макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро.

Такая поддержка укрепит фундамент нашей будущей победы. #StrongerTogether #UkraineWillWin — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 9, 2022

Он также поблагодарил президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен за лидерство, а также Валдиса Домбровскиса и правительство Чехии за решительное адвокатирование этой инициативы в ЕС.

"Ожидаем положительного решения Европейского Парламента и Совета ЕС", — отметил премьер-министр.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что макрофинансовая помощь от Евросоюза стала результатом более чем полугодовых переговоров.

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