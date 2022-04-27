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Еврокомиссия предложила отменить пошлины на украинский экспорт – Шмыгаль

Еврокомиссия предложила отменить пошлины на украинский экспорт – Шмыгаль

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Еврокомиссия предложила отменить пошлины на украинский экспорт – Шмыгаль

Правительственный портал

Этот шаг поможет украинским производителям и экспортерам в ходе российской агрессии.

Европейская комиссия предложила упразднить на один год импортные пошлины на украинский экспорт в Европейский Союз.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter.

«Европейская комиссия предложила сегодня упразднить на один год импортные пошлины на весь украинский экспорт в ЕС. Благодарен Еврокомиссии и вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису за этот беспрецедентный жест поддержки Украины в войне. Этот шаг поможет украинским производителям и экспортерам во время российской агрессии», – отметил глава правительства.

Напомним, Британия упразднила пошлины и квоты на импорт украинских товаров, Зеленский объяснил, почему это важно.

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