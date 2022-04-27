Еврокомиссия предложила отменить пошлины на украинский экспорт – Шмыгаль

Этот шаг поможет украинским производителям и экспортерам в ходе российской агрессии.
Европейская комиссия предложила упразднить на один год импортные пошлины на украинский экспорт в Европейский Союз.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter.
«Европейская комиссия предложила сегодня упразднить на один год импортные пошлины на весь украинский экспорт в ЕС. Благодарен Еврокомиссии и вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису за этот беспрецедентный жест поддержки Украины в войне. Этот шаг поможет украинским производителям и экспортерам во время российской агрессии», – отметил глава правительства.
. @EU_Commission предложила сегодня отменить на один год импортные пошлины на весь экспорт в #ЕС. Благодарен Еврокомиссии и @VDombrovskis за этот беспрецедентный жест поддержки Украины в войне. Этот шаг поможет производителям и экспортерам во время российской агрессии! pic.twitter.com/02B3DQtvI8— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 27, 2022
Напомним, Британия упразднила пошлины и квоты на импорт украинских товаров, Зеленский объяснил, почему это важно.
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