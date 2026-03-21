Еврокомиссия предупредила об угрозе стремительного роста цен на газ: названы причины

Цены на газ / © УНІАН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал страны ЕС не медлить с наполнением подземных хранилищ газа (ПХГ). Задержка может спровоцировать жесткую конкуренцию за ресурсы и аномальный скачок цен уже этим летом.

Ценовая угроза и фактор войны

Основным драйвером тревожных прогнозов стал конфликт с участием Ирана, непосредственно влияющий на стабильность мировых энергетических рынков. В письме к государствам-членам ЕС, оказавшимся в распоряжении Bloomberg, Дан Йоргенсен подчеркнул, что Брюссель стремится смягчить последствия войны и избежать ценового шока.

Хотя энергетическая безопасность ЕС остается относительно стабильной благодаря ограниченной зависимости от импорта непосредственно из зоны конфликта, статус Евросоюза как нетто-импортера делает его уязвимым.

Реклама

«Высокие и волатильные мировые цены, которые являются следствием конфликта, могут оказать существенное влияние на процесс закачки газа в хранилища ЕС», — предостерегает еврокомиссар.

Удары по инфраструктуре и дефицит LNG

Ситуация усугубляется атаками Ирана на объекты производства сжиженного природного газа (LNG) в Катаре. По предварительным оценкам, восстановление поврежденных мощностей может занять до пяти лет.

Несмотря на то, что доля ближневосточного газа в энергобалансе ЕС невелика, выход из строя крупных поставщиков усиливает глобальную конкуренцию за свободные объемы топлива, что уже привело к росту котировок на европейских хабах.

Новые правила игры: гибкость вместо жестких лимитов

Чтобы стабилизировать рынок, Еврокомиссия предлагает странам-членам действовать стратегически: начинать скачивание немедленно, чтобы не покупать газ на пике цен летом.

Реклама

Рекомендуемую цель наполнения хранилищ предлагают установить на уровне 80% (вместо предыдущих более высоких показателей).

Странам разрешено отклоняться от этой цели на 10-15 процентных пунктов при неблагоприятных рыночных условиях.

Конечный срок выполнения обязательств по заполнению хранилищ остается неизменным — 1 декабря.

Реклама

Иран атаковал самый большой газовый комплекс мира

Напомним, 18 марта Иран нанес первый ракетный удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый мощный в мире комплекс заводов по производству сжиженного природного газа.

19 марта промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, крупнейший в мире объект по производству сжиженного газа, дважды в сутки попал под обстрел баллистическими ракетами.

Катар объявил форс-мажор и полностью остановил производство СПГ

Государственная энергетическая компания QatarEnergy официально объявила о форс-мажоре и полной остановке производства сжиженного природного газа (СПГ) после иранских атак. Ожидается, что для возобновления нормальной работы предприятий потребуется минимум месяц.