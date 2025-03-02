Еврокомиссия рассматривает изменения в условиях торговли с Украиной – это может повлиять на экспорт

Украинские аграрии надеются на продление торговых преференций до завершения соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом пишет EastFruit.

Первый сценарий, рассматриваемый украинским правительством и экспертами, — это продолжение режима автономных торговых мероприятий (АТЗ) для украинских агротоваров. АТЗ — это особый режим торговли, при котором у Украины есть возможность беспошлинно и без квот экспортировать свои агротовары в Европейский Союз. Это очень важный вариант, потому что он позволит украинским производителям планировать свою работу и точно знать, какое количество товаров они могут отправлять в Европу без дополнительных барьеров.

Благодаря продолжению АОЗ украинские аграрии смогут точно планировать свои объемы производства и продаж, что позволит сохранить стабильность на рынке. Украинская экономика будет испытывать меньше стресса из-за неопределенности, а фермеры смогут заключать контракты на поставки в ЕС с большей уверенностью. Это также позволит избежать больших потерь и поможет поддержать экспорт, что чрезвычайно важно для экономики Украины, сильно зависит от аграрного сектора.

Второй вариант: сохранение объемов поставок на уровне 2021 года

Второй вариант – это оставить объемы поставок украинских агротоваров на уровне 2021 года. Это значит, что количество товаров, которые Украина может экспортировать в ЕС, будет ограничено тем количеством, которое Украина экспортировала в 2021 году. У такого варианта есть свои недостатки: для украинских производителей это будет означать большие потери. Они не смогут нарастить экспорт, а значит, терпят финансовый ущерб на сумму около 3-3,5 миллиарда долларов. Это большая сумма, и ее лишатся именно те, кто производит продовольственные товары, в том числе зерно, овощи и фрукты.

Такая ситуация может усугубить экономическую ситуацию в Украине, уменьшить доходы фермеров, а также повлиять на другие отрасли, связанные с аграрным сектором. Поэтому этот вариант менее желателен для Украины, ведь он приведет к серьезным экономическим потерям.

Третий вариант: комбинированный компромисс с продолжением АТС к согласованию всех вопросов

Третий вариант предполагает комбинированный компромисс между Украиной и ЕС. Согласно этому варианту, Европейская комиссия могла бы продлить АОЗ на определенный период, пока не будет достигнуто окончательное решение по всем торговым вопросам в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это означает, что Украина и ЕС продолжат обсуждать возможные варианты сотрудничества и согласовывать условия экспорта до тех пор, пока не будут достигнуты все необходимые соглашения.

В результате такого компромисса Украина сможет продолжить экспорт своих агротоваров в ЕС на выгодных условиях, но при этом будут согласовываться новые правила. Еврокомиссия уже заявила, что готова к рассмотрению новых путей сотрудничества и обсуждению принципов импорта чувствительных украинских агротоваров в ЕС. Такой подход позволит сохранить торговые возможности для Украины, а также даст больше времени для согласования важных моментов торговых соглашений.

Этот вариант наиболее реалистичен и выгоден для Украины, ведь даст время для настройки окончательных условий соглашений, без больших потерь для экономики. Согласие Еврокомиссии на возможность продления АОЗ после 5 июня 2025 года — это положительный знак для украинских агропроизводителей, поскольку это означает, что ЕС готов продолжить сотрудничество и рассмотреть все вопросы в пользу обеих сторон.

Напомним, ранее мы писали о том, что засуха и неблагоприятные погодные условия привели к снижению урожая овощей и зерновых, в частности, овощей борщового набора. Это привело к росту цен на рынке.

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