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Еврокомиссия рассматривает изменения в условиях торговли с Украиной – это может повлиять на экспорт

Еврокомиссия рассматривает изменения в условиях торговли с Украиной – это может повлиять на экспорт

Украинская сторона надеется на комбинированный компромисс по продолжению АТС

После завершения АОЗ, украинские агропроизводители могут понести финансовые потери.

Украинские аграрии надеются на продление торговых преференций до завершения соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом пишет EastFruit.

Первый сценарий, рассматриваемый украинским правительством и экспертами, — это продолжение режима автономных торговых мероприятий (АТЗ) для украинских агротоваров. АТЗ — это особый режим торговли, при котором у Украины есть возможность беспошлинно и без квот экспортировать свои агротовары в Европейский Союз. Это очень важный вариант, потому что он позволит украинским производителям планировать свою работу и точно знать, какое количество товаров они могут отправлять в Европу без дополнительных барьеров.

Благодаря продолжению АОЗ украинские аграрии смогут точно планировать свои объемы производства и продаж, что позволит сохранить стабильность на рынке. Украинская экономика будет испытывать меньше стресса из-за неопределенности, а фермеры смогут заключать контракты на поставки в ЕС с большей уверенностью. Это также позволит избежать больших потерь и поможет поддержать экспорт, что чрезвычайно важно для экономики Украины, сильно зависит от аграрного сектора.

Второй вариант: сохранение объемов поставок на уровне 2021 года

Второй вариант – это оставить объемы поставок украинских агротоваров на уровне 2021 года. Это значит, что количество товаров, которые Украина может экспортировать в ЕС, будет ограничено тем количеством, которое Украина экспортировала в 2021 году. У такого варианта есть свои недостатки: для украинских производителей это будет означать большие потери. Они не смогут нарастить экспорт, а значит, терпят финансовый ущерб на сумму около 3-3,5 миллиарда долларов. Это большая сумма, и ее лишатся именно те, кто производит продовольственные товары, в том числе зерно, овощи и фрукты.

Такая ситуация может усугубить экономическую ситуацию в Украине, уменьшить доходы фермеров, а также повлиять на другие отрасли, связанные с аграрным сектором. Поэтому этот вариант менее желателен для Украины, ведь он приведет к серьезным экономическим потерям.

Третий вариант: комбинированный компромисс с продолжением АТС к согласованию всех вопросов

Третий вариант предполагает комбинированный компромисс между Украиной и ЕС. Согласно этому варианту, Европейская комиссия могла бы продлить АОЗ на определенный период, пока не будет достигнуто окончательное решение по всем торговым вопросам в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это означает, что Украина и ЕС продолжат обсуждать возможные варианты сотрудничества и согласовывать условия экспорта до тех пор, пока не будут достигнуты все необходимые соглашения.

В результате такого компромисса Украина сможет продолжить экспорт своих агротоваров в ЕС на выгодных условиях, но при этом будут согласовываться новые правила. Еврокомиссия уже заявила, что готова к рассмотрению новых путей сотрудничества и обсуждению принципов импорта чувствительных украинских агротоваров в ЕС. Такой подход позволит сохранить торговые возможности для Украины, а также даст больше времени для согласования важных моментов торговых соглашений.

Этот вариант наиболее реалистичен и выгоден для Украины, ведь даст время для настройки окончательных условий соглашений, без больших потерь для экономики. Согласие Еврокомиссии на возможность продления АОЗ после 5 июня 2025 года — это положительный знак для украинских агропроизводителей, поскольку это означает, что ЕС готов продолжить сотрудничество и рассмотреть все вопросы в пользу обеих сторон.

Напомним, ранее мы писали о том, что засуха и неблагоприятные погодные условия привели к снижению урожая овощей и зерновых, в частности, овощей борщового набора. Это привело к росту цен на рынке.

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