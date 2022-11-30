Еврокомиссия рекомендовала заблокировать выделение Венгрии 7,5 млрд евро – СМИ

Такое решение связано с тем, что Венгрия не до конца приняла 17 реформ, согласованных с ЕС в течение лета.

В среду, 30 ноября, Европейская комиссия рекомендовала заблокировать выделение Венгрии 7,5 млрд евро из-за проблем с верховенством права.

Об этом сообщает Euronews.

Будапешт должен был до 19 ноября принять 17 реформ, согласованных с исполнительной властью ЕС в течение лета, чтобы избежать замораживания, которым грозит Брюссель в рамках своего механизма верховенства права.

"Хотя ряд реформ был осуществлен или продолжается, Венгрия не смогла должным образом реализовать основные аспекты необходимых 17 мер по исправлению ситуации", — заявила Комиссия.

Еврокомиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановлении 65% обязательств по трем операционным программам на сумму 7,5 млрд евро.

Страны ЕС должны проголосовать за одобрение рекомендаций Еврокомиссии большинством голосов.

Ожидается, что голосование состоится не раньше 6 декабря, когда в Брюсселе соберутся министры экономики стран ЕС.

Финский депутат Европарламента Петри Сарвамаа, являющийся членом Комитета Европейского парламента по бюджетному контролю, приветствовал решение Комиссии заморозить средства как "исторический момент для верховенства права".

"У правительства Венгрии было много времени, чтобы реализовать необходимые меры, но оно сделало недостаточно. Я рад, что Комиссия пришла к такому же выводу, как и мы в Европейском парламенте. Теперь на государствах-членах ЕС лежит обязанность подтвердить то же самое. Если деньги граждан ЕС не могут быть защищены от злоупотреблений, их невозможно выплатить", — сказал он в заявлении.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует заблокированные активы России и олигархов отдать на восстановление Украины.

Поддержка Венгрией России, несмотря на ее агрессию в Украине

Даже после полномасштабного вторжения Путина в Украину Венгрия поддерживает хорошие дипломатические отношения с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называется другом российского диктатора Путина.

Орбан также призвал отменить санкции против России, заявив, что якобы антироссийские санкции мешают экономическому развитию Европейского Союза.

21 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто вылетел в Сочи, чтобы принять участие в форме "Атомэкспо", организованной российской энергетической компанией "Росатом".

МИД Венгрии не соглашается на проведение Комиссии Украина-НАТО, пока Киев не вернет право венгерского нацменьшинства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан ведет игру с Европейским союзом. Больше – в ней использует Украину как заложницу.

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