Европа избавляется от энергетической зависимости от России: в Норвегии открыли еще одно месторождение газа

Залежи месторождения содержат от 2 до 11 миллиардов кубометров газа.
На фоне отказа европейских стран от российских энергоносителей в Норвегии продолжают успешные поиски новых месторождений природного газа. Еще одно крупное месторождение открыто на шельфе в Норвежском море.
Об этом сообщили в пресс-службе энергетической компании Equinor.
Разведывательные скважины в Норвежском море обнаружили залежи, содержащие от 2 до 11 миллиардов кубометров газа. Поскольку месторождение находится недалеко от действующей газодобывающей инфраструктуры, его могут ввести в эксплуатацию достаточно быстро.
“Нам нужно найти больше газа на Норвежском континентальном шельфе. Находки вблизи существующей инфраструктуры нуждаются в меньшем объеме для коммерческой разработки и могут быть быстро запущены с низкими выбросами CO 2”, — заявила старший вице-президент Equinor по разведке и добыче на севере Грете Б. Хааланд.
В этом году это первое открытие, сделанное на норвежском континентальном шельфе.
Напомним, в ноябре прошлого года еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что Европейский Союз полностью заменил весь дефицит российского газа сжиженным природным газом (СПГ) и газом из других источников.
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