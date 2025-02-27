Европа не передаст Украине замороженные активы РФ без согласия Москвы: названы причины

Европейские страны не будут трогать замороженные российские активы для финансирования Украины и передадут их Киеву только тогда, когда согласится сама Москва.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса.

Он заявил, что единственный шанс для Украины получить российские активы, когда это позволит сама Москва.

"Потому что Франция, Германия и ведущие страны Европейского Союза против. Почему они против? Потому что это суверенные активы Центрального банка. Они имеют очень особый статус в мировой иерархии, в мировой финансовой системе и международном праве. И такого еще не было, чтобы их забирали. Это очень рискованно для европейских стран. Почему они боятся?" так же, но не публично, коммуникировал Китай", — заметил Фурса.

Он заявил, что если Франция и Германия передадут замороженные российские активы Украине, то Китай и Саудовская Аравия будут думать, что держать свои активы в Европе опасно и будут искать другие места.

"Есть отдельный вопрос, куда они могут перенаправить свои средства. Я думаю, что если бы Европа хотела играть в игру "стальными яйцами", они бы сказали "безразлично", поскольку Китаю больше некуда перенаправить свои деньги, кроме Европы и США — больше нет большого рынка, где можно скрыть свои средства. Но Европа боится так говорить". ив. И для европейских стран легче профинансировать это из собственного бюджета, выделяя деньги Украине, чем трогать эти российские активы", — подчеркнул Фурса.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ищет способы конфисковать у РФ часть замороженных 280 миллиардов долларов.

Мы ранее информировали, что в Польше был найден источник финансирования военной помощи Украине и защиты Европы от РФ.

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