Путин продолжает поставлять газ в Европу / © ТСН

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Страны Европейского Союза увеличили импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на обещания прекратить закупки российских энергоресурсов и лишить Кремль средств для ведения войны против Украины. В течение января — сентября в порты ЕС поступило 12,18 млн тонн российского СПГ общей стоимостью 7,88 млрд евро. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на отчет немецкой экологической организации Urgewald.

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По данным Urgewald, несмотря на сокращение зависимости от российских энергоресурсов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, европейские страны продолжают тратить миллиарды евро на российский газ.

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Наибольшая доля импорта российского СПГ пришлась на Францию: по данным организации, её порты приняли около трёх четвертей всего объёма поставок в ЕС за первые девять месяцев года.

Агентство ЕС по сотрудничеству регуляторов энергетики сообщало, что по состоянию на май Россия обеспечивала около 12% поставок сжиженного природного газа в Евросоюз. Российский СПГ поступает в Испанию, Францию, Бельгию и Нидерланды. В то же время трубопроводный газ из России продолжают получать Венгрия, Словакия и Греция.

До начала полномасштабной войны зависимость ЕС от российского газа была значительно выше: в начале вторжения России на его долю приходилось около 45% общего импорта газа в Евросоюз. Однако нынешние объёмы закупок СПГ свидетельствуют о том, что полностью отказаться от российского топлива странам блока пока не удалось.

Трамп обвинял Европу в лицемерии

Проблема закупок российских энергоресурсов ранее стала предметом критики со стороны президента США Дональда Трампа. Он обвинял европейские страны в лицемерии, заявляя, что они критикуют его за заключение соглашений с Россией, при этом сами продолжают закупать российские энергоресурсы.

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По словам Трампа, Европейский Союз закупил у России энергоресурсов на 250 млрд долларов. Вице-премьер РФ Александр Новак оценивал объем таких закупок странами ЕС с 2022 года в 302 млрд евро. В то же время Европейская комиссия приводила более низкую оценку — 197 млрд евро.

Эти цифры различаются в зависимости от источника и методики подсчёта, однако все они свидетельствуют о значительных поступлениях, которые Россия получает от торговли энергоресурсами с европейскими странами.

ЕС готовится запретить российский газ

Евросоюз уже приступил к постепенному введению ограничений на импорт российского газа. Весной вступил в силу запрет на заключение краткосрочных контрактов на его поставку. Ограничения в отношении долгосрочных контрактов на российский СПГ должны вступить в силу в конце года, тогда как полное прекращение импорта российского трубопроводного газа запланировано на сентябрь 2027 года.

Кроме того, европейские страны обязались к следующему году прекратить импорт российской сырой нефти. В настоящее время её доля составляет примерно 1–3% от общего объёма импорта ЕС.

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Несмотря на установленные сроки, аналитики сомневаются, что Евросоюз сможет вовремя полностью отказаться от российских энергоресурсов. Среди основных рисков они называют низкие запасы газа и высокие цены на энергетическом рынке. Европейская комиссия, со своей стороны, настаивает на том, что запланированные сроки будут соблюдены.

В организации Urgewald отмечают, что продолжение закупок российского СПГ позволяет Кремлю получать средства на фоне продолжающейся войны против Украины.

«Каждый дополнительный месяц практически непрерывной торговли СПГ означает дополнительные доходы для России, в то время как Украина продолжает ежедневно подвергаться ракетным и дронным ударам», — заявил активист Urgewald Себастьян Реттерс.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что возобновление Украиной ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам является вполне обоснованным и целесообразным решением.

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