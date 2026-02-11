Европарламент одобрил новый кредит для Украины на 90 млрд евро: куда пойдут деньги

Европарламент / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Европарламент одобрил кредит для Украины. Его размер составил 90 млрд евро.

Об этом сообщает Европейский парламент.

«Кредит на поддержку Украины поможет удовлетворить срочные потребности Украины в финансировании на фоне агрессивной войны России, которая длится уже пятый год», — отмечается в сообщении.

Реклама

Что известно о кредите от ЕС

В Европарламенте согласовали кредит для Украины на 2026-2027 годы. Общая сумма — 90 млрд Евро. Выжим, что:

30 миллиардов евро будет выделено на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку, предоставляемую через Механизм ЕС для Украины;

60 миллиардов евро будут выделены на укрепление оборонного потенциала Украины и поддержку закупок военного оборудования, обеспечивая своевременный доступ к критически важной оборонной продукции.

Помощь будет предоставляться в соответствии с потребностями Украины, как это определено в финансовой стратегии, подготовленной Украиной и оцененной Комиссией. Она также нуждается в одобрении Совета.

Решение поздравил глава Европейского Совета Антониу Кошта.

«У нас есть соглашение. Решение о предоставлении 90 миллиардов евро поддержки Украине на 2026–2027 годы одобрено. Мы обязались, мы выполнили, — отметил Кошта.

Реклама

Согласование кредита прокомментировала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

«Приветствую скорое принятие Европарламентом нашего предложения о дополнительном займе для Украины на 90 миллиардов евро. Мужество Украины непоколебимо. Так же непоколебима и решимость Европы быть рядом с ней. Сегодня и завтра! Потому что сильная Украина делает более безопасной всю Европу», — подчеркнула она.

Ранее речь шла о том, что Евросоюз готовит новый кредит для Украины.

«Мы продвигаемся к принятию пакета в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы и ставим цель осуществить первую выплату в начале апреля», — подчеркнул еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.

Реклама

Как отметил министр иностранных дел Андрей Сибига, ключевую роль в достижении договоренностей сыграли такие лица: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.