Европарламент одобрил новый кредит для Украины на 90 млрд евро: куда пойдут деньги

Европейский парламент согласовал новую финансовую поддержку для Украины на сумму 90 млрд. евро.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Европарламент

Европарламент / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Европарламент одобрил кредит для Украины. Его размер составил 90 млрд евро.

Об этом сообщает Европейский парламент.

«Кредит на поддержку Украины поможет удовлетворить срочные потребности Украины в финансировании на фоне агрессивной войны России, которая длится уже пятый год», — отмечается в сообщении.

Что известно о кредите от ЕС

В Европарламенте согласовали кредит для Украины на 2026-2027 годы. Общая сумма — 90 млрд Евро. Выжим, что:

  • 30 миллиардов евро будет выделено на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку, предоставляемую через Механизм ЕС для Украины;

  • 60 миллиардов евро будут выделены на укрепление оборонного потенциала Украины и поддержку закупок военного оборудования, обеспечивая своевременный доступ к критически важной оборонной продукции.

Помощь будет предоставляться в соответствии с потребностями Украины, как это определено в финансовой стратегии, подготовленной Украиной и оцененной Комиссией. Она также нуждается в одобрении Совета.

Решение поздравил глава Европейского Совета Антониу Кошта.

«У нас есть соглашение. Решение о предоставлении 90 миллиардов евро поддержки Украине на 2026–2027 годы одобрено. Мы обязались, мы выполнили, — отметил Кошта.

Согласование кредита прокомментировала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

«Приветствую скорое принятие Европарламентом нашего предложения о дополнительном займе для Украины на 90 миллиардов евро. Мужество Украины непоколебимо. Так же непоколебима и решимость Европы быть рядом с ней. Сегодня и завтра! Потому что сильная Украина делает более безопасной всю Европу», — подчеркнула она.

Ранее речь шла о том, что Евросоюз готовит новый кредит для Украины.

«Мы продвигаемся к принятию пакета в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы и ставим цель осуществить первую выплату в начале апреля», — подчеркнул еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.

Как отметил министр иностранных дел Андрей Сибига, ключевую роль в достижении договоренностей сыграли такие лица: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

