Европейская ассоциация атомной энергетики поддерживает достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС

Об этом говорится в письме генерального директора Ассоциации в адрес главы профильного комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

«Мы считаем этот проект полезным не только для Украины, но и для стран ЕС и бизнес-сообщества. Принятие этого законопроекта будет способствовать развитию гражданской ядерной отрасли и поддержит амбициозную цель по утроению мирового производства ядерной энергии, которая была объявлена на конференции COP-28», – говорится в письме.

Европейские компании уже выразили заинтересованность в участии в проекте в качестве потенциальных поставщиков и субподрядчиков, заверили в NuclearEurope.

«Принятие законопроекта (о достройке блоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС – ред.) позволит быстро реализовать проект и будет значительно способствовать восстановлению энергетического сектора Украины после войны», – говорится в письме европейской ассоциации.

Как сообщалось, в апреле 2024 года правительство Украины приняло решение о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, готовность которых составляет 80% и 25% соответственно.

Летом 2024 года этот проект был одобрен комитетом Верховной Рады по вопросам энергетики.

Этот проект позволит увеличить мощности принадлежащей государству атомной энергетики на 2,2 ГВт.