Европейская Бизнес Ассоциация предупреждает о негативных последствиях повышения тарифов на транспортировку газа

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) выразила серьезную обеспокоенность по поводу проекта постановления НКРЭКУ об установлении новых тарифов на услуги транспортировки природного газа на 2025-2029 годы.

Согласно данным экспертов Ассоциации, документ предусматривает беспрецедентный рост тарифов: на 356% для точек входа и на 305% для точек выхода.

Представители бизнес-сообщества отмечают отсутствие прозрачности в процессе установления тарифов.

"Обсуждение проектов решений НКРЭКУ по тарифам не производятся, хотя расчетные данные для тарифов Оператора ГТСУ не отнесены к категориям информации с ограниченным доступом", — отмечают эксперты EBA.

При прекращении транзита газа с 2025 года, по информации Ассоциации, количество активных компрессорных станций может сократиться с 73 до 20-25. В связи с этим ЕБА предлагает исключить из неиспользуемых тарифов станции и провести инвентаризацию активов Оператора ГТСУ.

Эксперты также обращают внимание на возможность снижения расходов ОГТСУ благодаря участию в биржевой торговле, где украинский газ на 20% дешевле импортного.

"При расчетах тарифов целесообразно учитывать именно прогноз цены на природный газ на украинском газовом рынке", — подчеркивают в Ассоциации.

EBA предупреждает об отрицательном влиянии повышения тарифов на отрасль.

"Рост финансовой нагрузки на газодобывающие компании приведет к снижению инвестиций в разработку новых месторождений и скважин, что снизит объемы добычи газа и потенциально усилит зависимость от импорта", — предостерегают эксперты.

В этой связи Европейская Бизнес Ассоциация призывает НКРЭКУ оставить тарифы на текущем уровне и обеспечить прозрачность процесса их установления. Ассоциация также предлагает вовлечь представителей бизнеса в разработку методики определения уровня тарифов с учетом объемов транзита и добычи газа.